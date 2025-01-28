Часы Судного дня перевели на одну секунду вперед: что это значит

Ученые перевели стрелку часов Судного дня на одну секунду вперед. Теперь они показывают 89 секунд до ядерной полуночи, а не 90, как раньше.

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Это означает, что часы Судного дня теперь показывают самый высокий уровень ядерной угрозы, чем когда-либо. Об этом сказано на сайте организации Bulletin of the Atomic Scientists, которая занимается вопросами науки и глобальной безопасности.

Почему часы Судного дня перевели на секунду вперед

28 января ученые-атомщики провели пресс-конференцию в Институте мира США в Вашингтоне, где определили, что в 2025 году мир находится ближе всего к ядерной войне, чем когда-либо. Стрелки часов остановились за 89 секунд до полуночи. То есть у человечества есть меньше, чем полторы минуты до необратимых процессов уничтожения.

"В 2024 году человечество приблизилось к катастрофе. Тенденции, которые глубоко беспокоили Совет по науке и безопасности, продолжились, и, несмотря на несомненные признаки опасности, национальные лидеры и их общества не сделали того, что необходимо для изменения курса. Следовательно, теперь мы переводим часы Судного дня с 90 секунд на 89 секунд до полуночи — ближе, чем когда-либо, к катастрофе", – сказано в сообщении.

Ученые добавили, что надеются на то, что лидеры осознают "экзистенциальное затруднительное положение мира и предпримут смелые действия" для снижения угроз, связанных с ядерным оружием, изменением климата и потенциальным неправомерным использованием биологической науки и различных новых технологий.

В заявлении также упоминается полномасштабное вторжение России в Украину. Ученые говорят, что эта война может стать ядерной в любой момент "из-за необдуманного решения, несчастного случая или просчета".

Также они предупреждают, что конфликт на Ближнем Востоке грозит "выйти из-под контроля и перерасти в более масштабную войну без предупреждения". В организации упомянули и о том, что Китай усилил военное давление возле Тайваня, а КНДР продолжает испытания различных баллистических ракет.

Ученые-атомщики говорят, что силу уничтожить человеческую цивилизацию имеют три государства: Соединенные Штаты, Китай и Россия.

"Эти три страны несут основную ответственность за то, чтобы оторвать мир от края пропасти, и они смогут это сделать, если их лидеры серьезно начнут добросовестные дискуссии о глобальных угрозах, описанных здесь. Несмотря на их глубокие разногласия, они должны сделать этот первый шаг без промедления. Мир зависит от немедленных действий. До полуночи 89 секунд", — заявили физики.

Что такое часы Судного дня (Doomsday Clock) и как они работают

Часы Судного дня – проект ученых-атомщиков Чикагского университета, основанный в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы, в частности Робертом Оппенгеймером. Проект был начал на отметке 23:53.

Часы Судного дня предупреждают о том, насколько мир близок к уничтожению с помощью опасных технологий, в частности ядерного оружия. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной ситуации и прогресс в развитии ядерного вооружения. Сама полночь – это момент ядерного катаклизма.

Стрелки механизма двигали более 20 раз. Нынешние 89 секунд – это самая высокая отметка. В 2023 году из-за войны в Украине и глобальных изменений климата стрелки перевели на 10 секунд вперед – до 90 секунд.

Когда США и СССР испытывали ядерное оружие, когда произошел "Карибский кризис", когда Америка развивала программу "Звездных войн", часы были ближе к полуночи. В в 1991 году холодная война завершилась и стрелки показывали 23:40. Это была лучшая отметка за всю историю часов Судного дня.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые еще 40 лет назад дали неутешительный прогноз для человечества и он начал осуществляться.

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