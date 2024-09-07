'Драматическая эскалация': Белый дом пригрозил Ирану из-за возможной передачи баллистики России

Соединенные Штаты Америки с тревогой воспринимают возможную передачу Ираном баллистических ракет стране-агрессору России. Там считают, что это будет означать резкую эскалацию войны в Украине.

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Об этом пишет Reuters. По словам спикера Совета национальной безопасности Белого дома Шона Саветта, передача иранских баллистических ракет России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны РФ против Украины.

"Мы предупреждали об углублении партнерства в сфере безопасности между Россией и Ираном с начала полномасштабного вторжения России в Украину и обеспокоены этими сообщениями", – добавил он.

Другой американский чиновник сказал Reuters, что они внимательно следят за возможными перемещениями ракет из Ирана в РФ.

"Потенциальные шаги возникли после того, как США и партнеры, включая Европу, предупредили, что такой шаг Ирана может иметь последствия. Западные страны в последние месяцы с растущим беспокойством наблюдали за углублением связей Ирана и России", – говорится в статье.

Напомним, что по данным СМИ, Иран планирует передать два вида ракет малой дальности. По мнению эксперта, это позволит России сохранить собственные "Искандеры" для дальнобойных целей, что вызывает значительную обеспокоенность из-за возможного увеличения угрозы для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные уже проходят подготовку по применению этого иранского вооружения. В европейской разведке получили информацию о том, что десятки военнослужащих РФ в августе учились работать с Fateh-360.

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