Часть спутников Starlink Маска вышли из строя из-за мощной магнитной бури – Reuters

Часть спутников интернет-сети Starlink из-за мощной магнитной бури вокруг Земли вышла из строя. Обладатель сети, компания SpaceX, предупредил пользователей об ухудшении качества обслуживания.

Сообщая об этом, издание Reuters сослалось на руководителя SpaceX Илона Маска. Он заявил, что спутники Starlink сейчас страдают от "сильного влияния" бури, но "пока держатся". Теперь у них сбои.

Нацуправление океанических и атмосферных исследований США заявило, что геомагнитный шторм является самым большим с октября 2003 года и будет продолжаться как минимум до начала новой недели. Наблюдаемые сейчас возмущения на Солнце "создают риск для навигационных систем, электросетей и спутниковой навигации".

Среди них и интернет-сеть Маска Starlink.

Сейчас на орбитах Земли кружит более 7,5 тысяч спутников, из которых 60% принадлежат сети Starlink. Однако до последнего времени система Starlink работала в штатном режиме, хотя геомагнитный шторм начался еще в конце апреля.

По словам ученых, 9 баллов по К-индексу (то есть максимум) магнитная буря неожиданно достигла 11 мая. Ранее прогнозировалось, что она будет мощной, но не превысит 7 баллов, поскольку буря вызвана вспышкой на Солнце, которую заранее классифицировали как G4. Уже сегодня астрономы говорят, что эта вспышка считается самой сильной, из категории G5.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни апреля число Вольфа – числовой показатель солнечной активности, связанный с количеством солнечных пятен – достигло наивысшего значения в 25-м цикле солнечной активности. Также это было самое высокое значение числа за последние 22 года.

С тех пор на Земле не утихает геомагнитный шторм.

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