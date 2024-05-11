Starlink под бешеным давлением: Маск заявил о проблемах со спутниками из-за сверхмощной магнитной бури

Глобальная спутниковая система Starlink подверглась сильному воздействию геомагнитной бури. Высокая геомагнитная активность привела к высокой нагрузке на спутники широкополосного интернета.

Впрочем, пока система Starlink продолжает работать в штатном режиме. Об этом в соцсети Х заявил генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск.

Миллиардер опубликовал график, согласно которому сильный всплеск геомагнитной активности был зафиксирован вечером 10 мая. Маск подчеркнул, что это крупнейшая за многие годы магнитная буря, которая существенно влияет на работу спутниковой системы Starlink.

В то же время Маск заверил, что по состоянию на утро 11 мая интернет Starlink продолжает работать в штатном режиме.

"Прямо сейчас происходит крупная геомагнитная солнечная буря. Крупнейшая за долгое время. Спутники Starlink находятся под большим давлением, но пока выдерживают", – сообщил Маск.

Геомагнитные бури часто вызывают нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов и электронной техники на Земле. Это в первую очередь связано с тем, что магнитные бури препятствуют распространению сигналов в ионосфере. Поэтому происходят ошибки в работе GPS, высокочастотной радиосвязи и даже некоторых системах раннего обнаружения.

Также под влияние геомагнитных возмущений попадают метеочувствительные и метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия у таких людей некоторые медики объясняют тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярное кровообращение и наступает кислородное голодание тканей.

Именно поэтому изменение магнитного поля Земли может привести к повышению давления, головной боли, снижению работоспособности и обострению хронических заболеваний. Медики советуют защищаться от магнитных бурь не только метеочувствительным, но и всем людям. Прежде всего стоит на время изменить свой режим дня с тем, чтобы можно было хорошо высыпаться.

Напомним, в мае ожидается два периода магнитных бурь – во время обоих геомагнитная активность будет средней и будет соответствовать К-индексу 4. В следующий раз "штормить" Землю будет 23-25 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в последние дни апреля число Вольфа – числовой показатель солнечной активности, связанный с количеством солнечных пятен, – имело наивысшее значение в 25-м цикле солнечной активности. Также это было самое высокое значение числа за последние 22 года.

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