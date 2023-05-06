"Я вважаю своїм першочерговим обов’язком турбуватися про життя всіх і кожного в цій країні, намагатися знайти спосіб покращити ситуацію, якщо це можливо", – ці слова належать Чарльзу III. Й вони якнайкраще відбивають такі риси характеру, як турботливість і відповідальність. А саме ці особливості притаманні MBTI-психотипу "Помічник" (ISFJ), до якого на основі прикладного психоаналізу можна віднести нового короля Великої Британії.

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MBTI – це Myers-Briggs Type Indicator: класифікація з 16 психотипів, розроблена на основі теорії особистості Карла Густава Юнга. Протягом останніх 70 років MBTI активно застосовують у більш ніж 60 країнах світу. Сьогодні інструмент MBTI для ефективної побудови своїх команд використовують понад 70% компаній зі списку Fortune 500. Психотип – основа психіки: уроджені несвідомі установки особистості. Його можна порівняти зі скелетом, а поведінку – з одягом, який ми обираємо залежно від настрою та обставин.

Для MBTI-психотипу "Помічник" домінуючими сильне почуття обов'язку та прагнення до виконання своїх зобов'язань. Шляхетні риси, але саме вони ледь коштували Чарльзу III – тоді ще принцу Уельському – як особистого щастя, так і королівської корони.

"Помічники" – традиціоналісти: приймаючи рішення, вони спираються на практичні судження. Обережні та передбачливі, ISFJ почуваються найбільш впевнено та комфортно, коли точно знають, що на них чекає. І з цієї точки зору доля спадкоємця престолу – запорука стабільності й душевного спокою: все життя розплановане наперед.

Спочатку Чарльз чітко йшов цим шляхом. Чи не єдине, чим він замолоду порушив вікові традиції королівської родини, це те, що відразу після школи поступив до університету – Кембріджу, де отримав ступінь магістра мистецтв, – не відслуживши попередньо у британському війську (до речі, небажання йти в армію може бути проявом характерного для "Помічників" намагання всіляко уникати ризикованих ситуацій, які могли б завдати їм фізичного болю). Логічний наступний життєвий крок для молодого принца – одруження. Й саме тут почалися проблеми.

1979 року Чарльз посватався до своєї троюрідної сестри Аманди Натчбулл, проте вона не дала згоди на шлюб. Рік потому він почав зустрічатися з леді Сарою Спенсер, дочкою Джона Спенсера, 8-го графа Спенсера, і познайомився з її молодшою ​​сестрою Діаною, з якою в результаті одружився 29 липня 1981 року.

Красива, витончена, привітна Діана здавалася просто ідеальною принцесою з казки, й невдовзі у пресі її почали називати "королевою сердець". У пари народилося двоє дітей – принци Уільям і Гаррі, яким Чарльз дуже радів. Адже "Помічники" більшою мірою, ніж будь-які інші психотипи, сприймають виховання дітей як ще одне дуже відповідальне й цінне завдання: вони радо беруть на себе мовчазну роль довічного опікуна й захисника своєї дитини. У ролі батьків представники типу ISFJ надійні, дбайливі та терплячі.

Та, попри все, цей шлюб не був щасливим: від 1992 року Чарльз і Діана офіційно жили окремо, а 1996-го – розлучилися, а за рік після розлучення Діана загинула в автокатастрофі. До скандалу було привернуто значну увагу суспільства, він дуже погано позначився на репутації Чарльза і, певно, сильно його травмував. Адже хоча "Помічники" прагнуть не показувати своїх почуттів публічно, проте всередині сильно й глибоко реагують на більшість ситуацій та подій.

Причина краху цього шлюбу – Камілла Паркер-Боулз, з якою Чарльз зрештою одружився 2005 року (нині вона – королева-консорт Великої Британії).

Одного разу Чарльз зазначив: "Ми, люди, страждаємо від вродженої схильності робити поспішні висновки; надто швидко судити про інших і оголошувати їх невдахами чи героями без належного врахування реальних фактів". Він знав, про що казав, адже пережив страшенний суспільний осуд через розлучення з "королевою сердець". Проте, якими ж були факти? Головний з них – королевою серця самого Чарльза завжди була Камілла.

Річ у тім, що стосунки з нею він мав ще до знайомства з Діаною і поновив після одруження. Загалом для "Помічників" абсолютно нехарактерні подружні зради, адже, по-перше, вони мають дуже сильні моральні устої, й, по-друге, життя на дві сім’ї зазвичай пов'язане з серйозним стресом, а значить – і з великою витратою енергії, котру ISFJ усіляко прагнуть економити.

Тож як так сталося? Відповідь – в особливостях психотипу. Через своє почуття обов’язку та дотримання раніше прийнятих зобов’язань, "Помічники" здатні продовжувати стосунки, що явно не склалися. Чарльз від самого початку прагнув одружитися з Каміллою, але королівська родина – й зокрема Єлизавета II та принц Філіп, – були категорично проти. Відтак, підкорюючись почуттю обов’язку, Чарльз одружився з ідеальною кандидаткою Діаною. "Помічники" важко сприймають зміни в житті й часто відкладають прийняття важливих рішень на потім. Але, хоча особисті стосунки "Помічників" можуть розвиватися досить повільно, та коли ISFJ нарешті приймають рішення, можна з великою впевненістю вважати його остаточним. І зрештою Чарльз просто прийняв остаточне рішення бути з жінкою, котру завжди кохав.

Чарльз найдовше за всіх попередників був принцом Уельським, обіймаючи цей титул з липня 1958 року. І нині, у віці 73 років, став найстаршим правлячим прямим спадкоємцем у британській історії. Більшу частину життя він, цілком у дусі свого психотипу, усіляко допомагав матері-королеві, виконував представницькі обов’язки, активно займався благодійністю й це його влаштовувало. Адже "Помічники" – не кар’єристи. Найзадоволеніші життям ISFJ – ті, хто переважно зайнятий роботою не заради себе, а заради своєї сім'ї, друзів, компанії: роботою, допомогою виконання якої вони висловлюють своє почуття обов'язку та турботи про ближнього.

"У нього дивовижна особиста дисципліна, – сказав про батька принц Уільям. – Він – людина, котра ніколи не зупиняється. Пам’ятаю, коли ми з Гаррі були дітьми, королівський офіс нескінченно надсилав йому буквально мішки з різною паперовою роботою. Ми ледве могли підійти до його столу крізь всі ці папери, щоб побажати йому добраніч". Що ж, тепер в Його Величності Чарльза III роботи, певно, стане ще більше, адже зараз йому потрібно турбуватися вже про ціле королівство.

Інші відомі "Помічники"

До цього психотипу належать 10–12% людей. ISFJ розшифровується так: I – інтровертність, S – сенсорика, F – орієнтація на почуття, J – розважливість. Серед представників цього психотипу, наприклад, перший космонавт Юрій Гагарін, мати Тереза та британська герцогиня Кетрін. Дізнатись більше про типологію MBTI можна на сайті http://vip-training.net.ua/.