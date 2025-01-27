Calexit: в Калифорнии инициировали сбор подписей за выход из состава США

В Калифорнии на практике стартовала идея отделения от США с целью провозглашения независимости. Активисты Calexit получили разрешение на законный сбор подписей.

Видео дня

Название Calexit – это отсылка к Brexit, процессу выхода Великобритании из Европейского Союза. Если жители американского штата соберут необходимое количество подписей, в 2028 году в избирательные бюллетени внесут вопрос: "Должна ли Калифорния выйти из состава США и стать свободной и независимой страной?". Об этом пишет New York Post.

Согласно законодательству, необходимое количество подписей – это 5% от общего числа голосов на последних выборах губернатора. Это примерно 625 тысяч.

Далее Calexit при голосовании должны поддержать не менее 55% (а явка – составить по меньшей мере 50% зарегистрированных избирателей).

Изучением жизнеспособности Калифорнии в перспективе независимости будет заниматься специально созданная комиссия из 20 человек.

Если инициатива будет успешной, это повлечет за собой "вотум недоверия Соединенным Штатам Америки" и "волеизъявление народа Калифорнии" стать независимым государством. Calexit также предусматривает снятие американского флага со всех государственных зданий.

В конце-концов, выход штата из состава США требует одобрения на федеральном уровне. Дело в том, что в американской конституции нет положения, позволяющего штатам односторонне выходить из состава страны.

Конгресс США (обе палаты) должен принять соответствующий закон, разрешающий обособление. Это требует поддержки большинства в Палате представителей и Сенате, а также подписи президента. Это делает процесс очень сложным и маловероятным.

Добавим, что план отделения Калифорнии от США был представлен политическим активистом Маркусом Эвансом. Он уже подталкивал штат к такому шагу во время первого президентского срока Дональда Трампа.

"Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для Calexit. Сейчас мы находимся в лучшем положении для осуществления Calexit, чем в 2016 году", – сказал он журналистам.

По данным СМИ, потенциально этот процесс обойдется штату в минимум 10 миллионов долларов, а на деятельность комиссии потребуется около 2 миллионов долларов в год.

Как писал OBOZ.UA, недавно США и Колумбия объявили о санкциях в отношении друг друга. Инцидент произошел из-за отказа Колумбии пропустить самолеты с депортированными колумбийскими нелегалами. Но в силу санкции не вступили, так как колумбийские власти передумали и пропустили суда с мигрантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!