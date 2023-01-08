Бьют полицию палками и штурмуют Конгресс: в Бразилии начались массовые митинги против президента. Фото и видео

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который проиграл выборы в октябре 2022 года, вышли на улицы с протестами. Они штурмовали здание Конгресса Бразилии, в то время как другие начали захватывать президентскую резиденцию

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Об этом сообщило агентство APnews, а также местные Telegram-каналы. На самом деле недовольства в той или иной мере прододжаются с ноября прошлого года, но сегодня мирный протест перерос в настоящее противостояние: силовики начали сбрасывать на митингующих свето-шумовые гранаты, а те, в свою очередь, начали применять силу против полицейских (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице страны режим ЧС до конца месяца из-за протестов. Также он пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки", – рассказали журналисты с места событий.

Телеканал Globo News показал протестующих, бродящих по президентскому дворцу, многие из которых были одеты в зеленые и желтые цвета национального флага, ставшим символом национального консервативного движения, поддерживаемого Болсонару.

Глава Европарламента Жозеф Боррель выступил на стороне Лулы да Сильвы и назвал захват правительственных зданий нелегальной оккупацией. Он призвал участников протеста разойтись по домам, не нарушая общественного порядка и придерживаясь правовых принципов.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью Лула да Силва, известный пророссийскими взглядами, победил во втором туре президентских выборов. Ранее он уже был лидером государства и его разрыв с конкурентом Болсонару составил всего 2%.