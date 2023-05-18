Бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани обвинили в сексуальных домогательствах: всплыли скандальные детали

Бывшего адвоката 45-го президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обвинили в сексуальных домогательствах, а также их продолжении, "пропитанном алкоголем разговоров, содержащих сексистские, расистские и антисемитские высказывания". Иск на 78-летнего юриста подала бизнес-леди и эксперт по пиару Ноэль Данфи.

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Об этом сообщило издание ABC7NY. Отмечается, что женщина начала работать на Джулиани в 2019 году как его директор по развитию бизнеса, и в ее иске говорится, что Джулиани "начал оскорблять госпожу Данфи почти сразу после того, как она начала работать на него".

"Он ясно дал понять, что удовлетворение его сексуальных потребностей, возникавших практически в любое время и в любом месте, было абсолютным требованием ее работы и его юридического представительства", – говорится в иске.

Руди якобы обещал платить Ноэль миллион долларов в год плюс возмещать расходы. В то же время официально Данфи у него нигде не числилась. Джулиани объяснил ей, что не может показывать свои финансовые потоки, поскольку разводится с женой.

Напомним: 9 мая суд в США признал виновным бывшего президента Дональда Трампа по делу о попытке изнасилования писательницы и журналистки Джин Кэрролл. Суд присяжных федерального суда Мангеттена также объявил его виновным в клевете на Кэрролл.

Теперь экс-президент США должен выплатить женщине почти три миллиона долларов возмещения. Также Трампа обязали выплатить еще около двух миллионов долларов США в качестве компенсации за ее гражданский иск.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уже отбывающего тюремное заключение за сексуальные преступления, приговорили еще к 16 годам лишения свободы. Он будет отбывать новый срок, назначенный судом в Лос-Анджелесе после 23-летнего заключения.

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