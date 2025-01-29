Были ли на самом деле $50 млн на презервативы для Газы: в The Guardian подвергли сомнению слова спикера Белого дома

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на своем первом брифинге 28 января заявила, что администрация 46-го президента США Джо Байдена потратила почти 50 миллионов долларов на презервативы для жителей сектора Газа. Однако это утверждение почти наверняка не соответствует действительности.

Видео дня

Об этом пишет The Guardian. "DOGE и OMB также обнаружили, что почти 50 миллионов долларов налогоплательщиков пошли на финансирование презервативов в Газе. Это бессмысленное расходование денег налогоплательщиков", – заявила Ливитт.

Она не предоставила никаких доказательств поддержки этого утверждения, на этом не настаивали и журналисты на брифинге. В The Guardian же ссылаются на данные годового отчета Агентства США по международному развитию (USAID).

Согласно ему, ни один цент из 60,8 миллионов долларов США на поставку контрацептивов и презервативов не был направлен в сектор Газа.

Как показывает бухгалтерский учет, презервативы не направлялись ни в одну из частей Ближнего Востока. Лишь одна небольшая партия оральных и инъекционных контрацептивов на сумму 45 680 долларов США была отправлена ​​в регион, и все это было передано правительству Иордании.

"В 2023 финансовом году (последнем, по которому есть данные) USAID распространил по всему миру презервативов на сумму всего около 7 млн ​​долларов, а подавляющее большинство средств на планирование семьи (89%) было потрачено на программы в Африке", – сказано в статье.

Обсуждение этого заявления Ливитт в сети подогрел Илон Маск. Он распространил пост с фрагментом ее выступления и добавил подпись, что это "верхушка айсберга". А ведущий Fox News Джесси Уоттерс даже заявил, что презервативы якобы использовались боевиками ХАМАС в качестве воздушных шаров для доставки взрывчатки в Израиль.

Добавим, что финансирование контрацептивов – это не программа только Джо Байдена. Трамп в 2019 году, когда он впервые занимал пост президента, тоже тратил средства на рассылку средств контрацепции по всему миру. В 2019 году его администрация потратила на это около 40 миллионов долларов, отметил Дэн Эвон из некоммерческой организации News Literacy Project.

Как сообщал OBOZ.UA, представительница Белого дома Кэролайн Ливитт также объяснила, почему президент США Дональд Трамп решил заморозить финансирование программ помощи. Их пересмотрят из-за того, что предыдущая администрация Джо Байдена "расходовала бюджетные средства, как пьяные матросы", заявила она.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!