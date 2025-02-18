Были два взрыва: в Италии поврежден танкер, связываемый с перевозкой нефти из России в обход санкций. Фото

В итальянском порту Савоны на нефтяном танкере Seajewel произошли два взрыва, повлекшие повреждение корпуса. Судно связывают с перевозкой нефти из России в обход санкций.

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Причины произошедшего в ночь на 15 февраля на севере страны инцидента пока не установлены. Издание IVG со ссылкой на данные антитеррористической службы сообщило, что пробоины образовались ниже ватерлинии, но угрозы утечки нефти и экологической катастрофы удалось избежать.

Взрывы произошли в тот момент, когда судно находилось на якоре в зоне буев Сарпом в нескольких километрах от побережья.

Поскольку причины не установлены, следователи рассматривают несколько версий – от технической неисправности при разгрузке нефти до возможной умышленной атаки, поскольку свидетели слышали два взрыва, а письма корпуса были загнуты внутрь, что может указывать на внешнее воздействие. Не исключено, что взрывные устройства могли быть заложены вне судна.

На месте происшествия работают водолазы и береговая охрана Савоны, пытающихся установить точные причины инцидента.

Прокуратура Савоны начала расследование, не исключая ни одной версии, включая террористическую атаку, особенно учитывая возможную связь Seajewel с перевозкой российской нефти в обход санкций. Это судно неоднократно транспортировало сырье из российских портов через Турцию в Европу.

Известно, что к расследованию подключили прокуратуру Генуи и Окружное управление по борьбе с мафией и терроризмом.

Официальные источники пока воздерживаются от комментариев по поводу происхождения взрывов. Администрация порта Савоны заявила, что при разгрузке нефти были зафиксированы аномалии, из-за чего работа была временно прекращена из соображений осторожности. Портовая служба немедленно ввела процедуры, согласно портовым планам предотвращения загрязнения и предотвращения пожаров. В то же время, никаких угроз затопления судна или экологических последствий нет.

"За бортом блока проводятся технические исследования, направленные на проверку происхождения этих аномалий и их устранение для продолжения безопасной работы", – добавили администрации порта.

По данным "Украинской правды", танкер Seajewel может перевозить российскую нефть в Европу, обходя санкции. Это судно длиной 245 метров и шириной 42 метра было построено в 2009 году и сейчас ходит под флагом Мальты.

Последний рейс Seajewel начался в Алжире, откуда 14 февраля он прибыл в Италию. Издание Euractiv также отмечает, что танкер входит в список судов, которые продолжают транспортировать российскую нефть в страны ЕС, несмотря на ограничения, введенные в результате войны в Украине.

В декабре прошлого года этот танкер совершил рейс из турецкого порта Джейхан в Констанцу (Румыния), где, по расследованию украинских журналистов, был замечен при разгрузке. Поскольку турецкие порты не имеют собственных нефтеперерабатывающих заводов, возникли подозрения, что они используются в качестве транзитных точек для поставки российской нефти на европейский рынок. В связи с этим Европейское управление по борьбе с мошенничеством проводит расследование по возможному обходу санкций.

В то же время, автоматизированные сервисы RussianTankerTracker и RussianOilTracker, связанные с GreenPeace UK, неоднократно фиксировали движение Seajewel из российского порта Новороссийск в направлении Турции или других, менее известных портов. Случаи таких рейсов наблюдаются с 2022 года до сих пор.

Как сообщал OBOZ.UA, страны Европейского Союза обсуждают возможность масштабной конфискации танкеров из "теневого флота" России. Согласно правилам нового разрабатываемого законодательства, суда будут арестовываться как за нарушение экономических норм, так и за потенциальное пиратство, повреждение кабелей, различные диверсии или нападения на критическую инфраструктуру.

Кроме того, Дания изменила свою политику по движению судов в Балтийском море и начала инспектировать российские танкеры. Основная цель – предотвратить экологические катастрофы, которые могут произойти из-за использования старых и опасных судов "теневого флота" РФ.

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