Будут тренировать быстрые переброски войск: в Эстонии стартовали военные учения под эгидой США

7 мая в Эстонии начались учения Swift Response 2023, во время которых Силы обороны страны вместе с союзниками отрабатывают скорый переброс войск и техники Альянса. Маневрами управляют США.

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Об этом сообщило издание ERR. В учениях принимают участие военнослужащие Великобритании, Латвии, Польши и Чехии совместно с эстонскими и американскими силами. В общей сложности задействованы около 1500 военнослужащих из всех стран.

К участию в этих учениях привлечены не только эстонские Силы обороны, но и Союз обороны (Кайселит) – добровольческие военизированные формирования Эстонии.

"В ходе учений состоится несколько воздушно-десантных операций. Мы хотим попрактиковаться в быстрой переброске войск с последующим выполнением поставленных задач", – пояснил начальник штаба учений Swift Response в Эстонии полковник Виктор Кальницкий.

Одним из центральных моментов Swift Response-2023 станет десантирование почти 600 парашютистов на аэродроме Нурмси в Ярвамаа.

Силы обороны страны предупредили, что в связи с учениями в воздушном пространстве Эстонии будет летать больше самолетов Альянса, в том числе вертолетов и крупных транспортных самолетов.

Активная фаза учения завершится 14 мая. В целом Swift Response-2023 продлится до 20 мая включительно.

"Для Сил обороны Эстонии жизненно важно, чтобы мы продолжали отрабатывать меры по поддержке принимающей страны – всесторонне обеспечивать и гарантировать прием союзников и координировать и организовывать разные операции на земле и в воздухе", – прокомментировал полковник Виктор Кальницкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония утвердила самый большой для страны пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро. Государство передало нашим Силам обороны все 155-мм гаубицы, находившиеся на вооружении эстонской армии.

В Эстонии новая коалиция пообещала Украине поддержку по всем ключевым вопросам. Государство рассматривает военную помощь Украине как инвестицию в собственную безопасность.