В Эстонии новая коалиция пообещала Украине поддержку по всем ключевым вопросам

Альянс новых сил Эстонии, победивший на парламентских выборах, подчеркнул, что намерен направить внешнюю политику государства на всестороннюю поддержку Украины в ключевых отраслях. Таллин заинтересован в защите своих национальных интересов, и сегодня именно украинская нация отстаивает главные ценности безопасного и демократического мира на международном уровне.

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Соглашение, озвученное политической силой, передает эстонское агентство "ЕЕR". В рамках поддержки Украины, коалиция Партии реформ, "Эстония 200" и Социал-демократической партии выступает за ожесточение санкций против России.

Кроме того, декларация подчеркивает, что Эстония сохраняет свою приверженность расширению НАТО, что включает в себя присоединение к Североатлантическому блоку Украины и Молдовы. Аналогичную позицию коалиция имеет и в отношении Евросоюза.

"Мы активно содействуем строительству Украины и работаем над тем, чтобы опыт, навыки и потенциал компаний государственного и частного секторов Эстонии нашли самое широкое применение в Украине", – указали лидеры правящих партий.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что Запад должен проявить более активную позицию в вопросе поставок украинской армии современных истребителей F-16. Такой шаг станет еще одним, приближающим победу Украины в начатой Россией войне.

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