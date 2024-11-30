Будут строить и на границе с Украиной: Туск показал 'Восточный щит', которым Польша отгородилась от РФ

По программе Shield East (т.е. "Восточный щит") в Польше построен первый участок укреплений, которыми эта страна намерена отгородиться от России. На участке построены полосы препятствий и разная военная инфраструктура, включая непосредственно укрепления.

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Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск после посещения указанной части границы с Россией. Глава польского правительства пообщался с военными и отметил, что пограничным Варминско-Мазурскому, Подлясскому, Люблинскому и Подкарпатскому воеводствам "стало безопаснее".

"Первый участок "Восточного щита" на границе с Россией готов. Во время встречи с солдатами, находясь в 200 метрах от границы, я чувствовал себя действительно в безопасности", – отметил Туск и показал первый участок укреплений (на фото ниже).

"Видимо, не все признают эти оборонные сооружения впечатляющими. Это не небоскребы. Но это километры построенных укреплений. Причем значительные части всей конструкции не видны невооруженным глазом. Это – крупнейший проект такого типа в истории Европы после 1945 года. Вообще East Shield является беспрецедентным проектом ", – рассказал Туск.

Во время брифинга после пребывания премьера на границе польские военные показали, что именно из построенного "не видно невооруженным глазом". Туск заявил, что аналогичные конструкции будут не только на границе с РФ.

"Все, что мы делаем здесь, мы также будем возводить на границах с Беларусью и Украиной. Это действия, направленные на сдерживание и отпугивание вероятного агрессора, а потому это – инвестиция в мир. Хотя на это тратятся миллиарды злотых, сейчас вся Европа наблюдает с большим удовольствием за строительством и поддержит эти инвестиции, если это будет необходимо", – отметил он.

По его словам, вероятным агрессором "является, прежде всего, Россия и Беларусь".

"Это также касается безопасности границы с Украиной, но по другим причинам. Мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее на всей протяженности восточной границы", – добавил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, реализация польского проекта Shield East была запланирована на 2025-2028 годы. Но старт состоялся раньше.

В Польше не зря считают РФ вероятным агрессором. Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередном приступе агрессии пригрозил цивилизованному миру войной. Причем он назвал польскую столицу Варшаву "частью Российской империи".

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