Польша начала строительство системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с Россией и Беларусью. Реализация проекта "Щит Восток" была запланирована на 2025-2028 годы, но старт состоялся раньше.

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Соответствующее объявление 14 октября 2024-го сделал глава польского правительства Дональд Туск, передает "Укринформ". "Проект "Щит Восток" начинается", – сказал премьер во время посещения военного полигона Ожиш в Варминско-Мазурском воеводстве, вблизи границы с РФ.

"Щит Восток" – это совместная инициатива Польши с балтийскими странами. Помогать также будут США, Великобритания, Финляндия.

Туск отметил, что значительная часть инфраструктуры будет носить гражданский характер, хотя в целом проект направлен на "отпугивание противника".

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сообщил, что на создание оборонной инфраструктуры вдоль границы с РФ и РБ в течение 2024-2028 годов будет направлено по меньшей мере 10 миллиардов злотых (свыше 2,5 миллиарда долларов). "Это гораздо больше, чем инвестируют страны Балтии или любая другая страна нашего региона", – отметил он.

Косиняк-Камиш рассказал, что сначала на восточной границе Польши появятся фортификации и военные склады.

Далее, согласно открытой информации, планируется расширение укреплений, усовершенствование системы оповещения, создание передовых баз, логистических узлов, системы противодействия беспилотникам и проч..

Как сообщал OBOZ.UA, недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередном приступе агрессии пригрозил цивилизованному миру войной. Он назвал польскую столицу Варшаву "частью Российской империи".

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