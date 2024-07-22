'Мучительные 48 часов': в Reuters узнали, что подтолкнуло Байдена к выходу из президентской гонки

Президент США Джо Байден лишь кратко уведомил большинство своих помощников о решении выйти из гонки за переизбрание после "мучительных 48 часов изучения данных". Речь идет о результатах опросов, которые показывали, что его путь к победе на выборах в ноябре приближается не во всех штатах.

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Ранее он планировал обойти своего соперника-республиканца Дональда Трампа и строил в этом направлении свою предвыборную программу, но вдруг передумал. На то, что могло подтолкнуть демократа к такому решению, указало агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их словам, всего за день до этого Байден говорил многим своим помощникам, что продолжит кампанию, чтобы победить Трампа в ноябре. В его сообщении сторонникам говорилось: "Все делайте, полный вперед".

"Переварив данные опроса поздно вечером в субботу Байден передумал. Он собрал высшее руководство Белого дома и предвыборную команду для телефонного разговора около 13:45 в воскресенье и несколько мгновений спустя обнародовал свое заявление в письме ко всем американцам", – говорится в публикации.

Один источник подчеркнул, что высокопоставленные помощники президента показали ему в субботу вечером внутренние опросы "с резкими новостями". Они указывали на то, что он не только отстает во всех шести критических колеблющихся штатах, которые могут решить исход выборов, но и "терпит неудачу" в таких местах, как Вирджиния и Миннесота, где демократы не видели необходимости тратить огромные ресурсы на кампанию.

Отмечается, что президент США находился в изоляции в своем доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр) после положительного результата теста на COVID-19 в прошлую среду. С ним были давние старшие помощники Энни Томасини, Стив Риккетти и Майк Донилон, а также главный помощник первой леди Энтони Бернал. Они рассказали: все еще борясь с кашлем, Байден провел большую часть выходных, размышляя над давлением со стороны демократов, которые заставляли его выйти из гонки. Приняв же решение, он поделился им сперва в телефонном разговоре, а потом зачитал письмо, которое планировал обнародовать в обращении к американскому народу.

"Он хотел, чтобы мы поняли его мысли. Он сказал, что боролся с этим в течение последних 48 часов", – рассказал Reuters один из чиновников Белого дома.

Сразу после этого звонка глава администрации Джефф Зиентс созвал высокопоставленных сотрудников, чтобы сообщить им о решении лидера.

"Этот вопрос действительно тщательно держался в тайне. Для большинства людей в Белом доме это стало неожиданностью…" – сказал источник, добавив, что Байден и вице-президент Камала Гаррис (ныне она подтвердила свою готовность побороться за президентское кресло) уже несколько раз разговаривали в течение дня в воскресенье, 21 июля.

По данным Reuters, решение американского лидера последовало за его "катастрофическими дебатами" с Трампом, которые "подняли вопросы об остроте ума" 81-летнего президента-демократа. Аналитики отмечают, что Байден начал уступать позиции республиканцу в некоторых штатах, и вся его предвыборная компания якобы шла "по тонкому, как бритва, пути к переизбранию".

Высокопоставленный чиновник Белого дома сказал, что ситуация стала тяжелой из-за растущей оппозиции внутри партии, однако Байден все еще имеет значительную поддержку по всей стране.

"Я все еще обдумываю этот вопрос… Но президент Байден войдет в историю как патриот, который поставил свою страну и партию выше собственных амбиций", – прокомментировал делегат Национального съезда Демократической партии Маркус Мейсон.

Примечательно, что за несколько часов до объявления решения предвыборный штаб опроверг сообщения о том, что Байден планировал выйти из избирательной кампании. Журналисты тем временем подчеркивают, что на пути к переизбранию его "особенно раздражала" бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая, по мнению советников президента, организовала кампанию давления, чтобы заставить лидера уйти в отставку.

"Было много признаков того, что Байден подумывал о выходе в течение нескольких дней, причем источники сообщали, что действующий президент-демократ занимался самоанализом", – констатировали аналитики.

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