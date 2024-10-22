'Будем говорить': в Польше заявили, что хотят увидеть тайные приложения к Плану победы Украины

Власти Польши изъявили желание ознакомиться с секретными приложениями к Плану победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский. Там считают, что страна заслуживает этого как один из союзников Киева.

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Такое заявление озвучил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский. Об этом 21 октября сообщило польское издание РАР.

Отметим, что во время публичной презентации Плана победы Зеленский озвучил пять его пунктов, добавив, что три из них имеют тайные приложения, доступ к которым будет у партнеров, от которых зависит их выполнение.

Бартошевский говорит, что Польша не входит в этот список, хотя "заслуживает этого".

"Мы предоставили Украине военную помощь самым важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", – высказался польский чиновник.

Именно поэтому, по его словам, "со всей уверенностью" поляки должны иметь доступ к этим документам.

"Конечно, МИД Польши будет говорить на эту тему с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном контакте", – сказал он, добавив, что "не видит возможности восстановления Украины без участия Польши".

Как сообщал OBOZ.UA, на днях заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметился резкой позицией относительно вступления Украины в ЕС. Он заявил, что это не вопрос выживания страны, поэтому Варшаве следует "выставить Киеву некоторые условия, связанные с Волынской трагедией".

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