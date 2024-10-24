'Воюющая страна не может стать членом Альянса': Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

Канцлер Германии Шольц заявил, что сейчас "нет необходимости" принимать решение о членстве Украины в НАТО. По его словам, находящаяся в состоянии войны страна не может вступить в Альянс.

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Об этом пишет немецкое издание zdf. Он напомнил, что на саммитах НАТО в Вильнюсе и Вашингтоне было принято решение о необратимости пути Украины в НАТО.

"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении, помимо этого решения", – сказал Шольц.

Он сказал, что "важно осознавать, что "страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО".

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