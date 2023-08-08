'Будем действовать': в Пентагоне заявили, что готовы реагировать на военное сотрудничество РФ и Китая

В министерстве обороны США заявили, что не исключают того, что Китай и страна-агрессор Россия, напавшая на Украину, будут продолжать искать пути для военного взаимодействия. Вашингтон готов будет ответить на общую активность Москвы и Пекина.

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Об этом на брифинге в понедельник, 7 августа, сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Укринформ. Представитель американского оборонного ведомства отметил, что министерство внимательно следит за РФ и Китаем и "готово действовать соответствующим образом".

"Никого не удивит то, что Китай и Россия продолжают искать пути для военного взаимодействия. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом", – сказал представитель Пентагона.

Так он ответил на вопрос журналистов о совместных маневрах российских и китайских военных кораблей неподалеку от Алеутских островов, которые принадлежать Америке.

Генерал отметил, что корабли страны-агрессора и Китая действовали в международных водах и это "вполне правомерно". Однако, по его словам, американские командования NORAD и NORTHCOM отслеживали их присутствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации американского президента Джо Байдена позитивно оценили саммит по реализации украинской формулы мира, который 5-6 августа состоялся в Саудовской Аравии. Переговоры в Джидде в Белом доме считают продуктивными.

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