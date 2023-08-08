"Мы почувствовали продуктивные переговоры": в Госдепе США положительно оценили саммит в Саудовской Аравии

В администрации американского президента Джо Байдена позитивно оценили саммит по реализации украинской формулы мира, который 5-6 августа состоялся в Саудовской Аравии. Переговоры в Джидде в Белом доме считают продуктивными.

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Об этом сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 7 августа. О преступлениях России в украинских городах 40 государств смогли услышать непосредственно от Украины, передает Укринформ.

"Мы почувствовали продуктивные переговоры", – сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Также представители стран услышали от украинской стороны их видение того, как окончить полномасштабную войну, начатую страной-агрессором Россией.

"Мы считаем продуктивным то, что ряд стран смогли услышать непосредственно от Украины как по поводу насилия, которое совершала Россия против них, так и по их видению справедливого и длительного мира, который сохранит их территориальную целостность и суверенитет", – отметил Миллер.

Также американский чиновник сказал, что очень важным является тот факт, что в переговорах участвовал представитель Китая.

"Мы давно говорили, что было бы продуктивно, если бы Китай играл определенную роль в прекращении войны в Украине, если бы он стремился играть роль, которая уважала бы территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, в городе Джидда в Саудовской Аравии 5-6 августа состоялась встреча по реализации украинской формулы мира на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

Участники мероприятия обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства, дальнейшие шаги на пути к интеграции Украины в НАТО, вопросы освобождения украинских пленных, продолжения действия зернового соглашения и ряд других вопросов.

В саммите приняли участие более сорока стран. Это втрое больше, чем участников на первой конференции, которая состоялась два месяца назад в датской столице Копенгагене. СМИ пишут, что Китай, например, хотел показать, что он "не такой", как страна-агрессор Россия. Поэтому активно обсуждал вариант прекращения войны, выдвинутый нашей стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ОП Андрей Ермак сказал, что на саммите в Джидде обсуждали только формулу мира Владимира Зеленского, состоящую из 10 пунктов. Ни о какой заморозке конфликта на этой встрече речь не шла.

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