Бросали в ребенка жестянки из-под пива: в Польше напали на украинку с 5-летней дочерью

В Польше двое мужчин напали на гражданку Украины и на ее пятилетнюю дочь. Женщине угрожали убийством, а в девочку кидали бутылки из-под пива.

Об этом сообщили на Facebook-странице "Ячейка мониторинга расистского и ксенофобского поведения" в Польше. Как отмечается, инцидент произошел еще 29 сентября в населенном пунке Завоя.

В сообщении сказано, что мужчин было двое. Женщине они говорили, что убьют ее потому что она украинка. В девочку нападающие кидали пустые бутылки и кричали, что она "украинская ку**а" и ей "должно быть стыдно, потому что у нее украинская мать".

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По информации польских правозащитников, правоохранители якобы не задержали агрессоров. Кроме того, они отметили, что в комментарии журналистам полицейские сказали, что о нападении якобы не получали сообщение.

В комментарии польскому изданию Sucha24.pl представители местной полиции не признали, что игнорировали поиск агрессоров, и заявили, что задержали их уже на следующий день после инцидента.

Мужчин обвиняют в публичных оскорблениях по национальному признаку. Им избрали меры пресечения в виде полицейского надзора и запрета приближаться к потерпевшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в польском городе Ополе пьяные мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку с тремя детьми 8, 10 и 13 лет. Инцидент произошел на автобусной остановке Wiosenna-Prószkowska, когда семья возвращалась домой с прогулки.

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