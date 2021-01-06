Британский мутант COVID-19 нашли в 41 стране – ВОЗ

Карина Бондаренко Мир 06:38, 6.01.2021

Новую мутацию коронавируса, которую впервые обнаружили в Великобритании, зафиксировали уже в 41 стране.

Такую информацию о мутанте "VOC 202012/01" по состоянию на 5 января сообщила Всемирная организация здравоохранения в еженедельной эпидемиологической сводке.

"На сегодняшний день за пределами Великобритании 40 государств в пяти из шести регионов ВОЗ сообщили о случаях "VOC 202012/01", – отметили в ВОЗ.

Напомним, что мутация коронавируса может быть на 70% более заразным. Мутант способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый штамм коронавируса, который обнаружили в Британии, может быть опасным для детей, поскольку они более восприимчивы к заражению ним.

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