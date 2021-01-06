Британський мутант COVID-19 знайшли в 41 країні – ВООЗ

Карина Бондаренко Світ 06:38, 6.01.2021

Нову мутацію коронавірусу, яку вперше виявили в Великобританії, зафіксували вже в 41 країні.

Таку інформацію про мутант "VOC 202012/01" станом на 5 січня повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я в щотижневому епідеміологічному зведенні.

"На сьогоднішній день за межами Великобританії 40 держав в п'яти з шести регіонів ВООЗ повідомили про випадки "VOC 202012/01", – відзначили в ВООЗ.

Нагадаємо, що мутація коронавірусу може бути на 70% більше заразною. Мутант здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, новий штам коронавірусу, який виявили в Британії, може бути небезпечним для дітей, оскільки вони більш сприйнятливі до зараження ним.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Посол Нідерландів в Україні заявив про її разючу відмінність від Росії

Срна: я не ходжу багато в Києві, це не моє місто

Меркель і Путін поговорили про Україну

Стало відомо, в яких країнах найшвидше вакцинують від COVID-19. Інфографіка

Зеленський отримав під Новий рік понад 4 млн гривень від "Кварталу 95"