Британия в случае вторжения России эвакуирует из Украины своих военных – СМИ

В случае вторжения России на Украину с целью захвата новых территорий Великобритания эвакуирует свои войска, дислоцирующиеся в Яворово на Львовщине и в Киеве. Высшее военное командование Соединенного Королевства готовится к "рецензированию" операции Orbital, чтобы удостовериться в безопасном отходе личного состава.

Об этом сообщает британское издание Daily Express. Решение об эвакуации будет принимать начальник британского Управления совместных операций штаба генерал-полковник Чарли Стрикланд.

Журналисты отметили, что наибольшее количество британских военных находится во Львовской области, оттуда их могут вывезти из Украины через границу с Польшей. Туда же выведут и часть войск, которые проходят службу в Киеве.

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"Морской кадровый состав, который обычно проводит учения в Черном море под Одессой, сейчас находится в Британии на время рождественских праздников. Поэтому пути эвакуации для этих военных командованием не рассматриваются", – пояснили в издании.

Напомним, в 2015 году правительство Великобритании при поддержке Палаты лордов, приняло решение о создании тренировочной группы британских инструкторов Orbital и направления военного персонала в Украину для оказания помощи по развитию оперативных и боевых возможностей армии союзников.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США и Евросоюз пригрозили Москве санкциями, которые мощно ударят по российской экономике в случае нападения на Украину.