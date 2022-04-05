Британия созвала заседание Совбеза ООН из-за Бучи: Россия начала с наглой лжи

Великобритания, которая в апреле председательствует в Совбезе ООН, созвала внеочередное заседание из-за зверств российских оккупантов в Буче. В планах – обсуждение увеличения количества доказательств о военных преступлениях России в Украине.

РФ начала заседание с наглой лжи – Украину обвинила в убийствах украинцев в Буче, а Британию - в якобы отказах созвать Совбез ООН для обсуждения "украинской провокации". Циничное выступление постоянного представителя РФ Василия Небензи можно услышать в трансляции с заседания Совбеза ООН.

Небензя начал с "высказывания протеста", обвинив Великобританию в отказе созвать по требованию РФ внеочередное заседание из-за "ужасной провокации украинских войск в Буче". РФ требовала созвать заседание 4 апреля, вместо этого Совбез собрался 5 апреля по просьбе Украины.

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"Это вопиющее нарушение процедур Совбеза, вы дважды приняли авторитарное и ни с кем не согласованное решение, и вы считаете, что эту тему лучше обсудить сегодня", - заявил Небензя в самом начале своего выступления.

Представитель государства-агрессора, давно наплевавшего на все существующие нормы международного права и прямо сейчас проводящего геноцид украинского народа, обвинил в "вопиющих нарушениях международного права" Великобританию.

Представительница главенствующей страны обвинения РФ отвергла. И заявила, что Россия отбросила встречные предложения Британии по проведению заседания согласно регламенту.

"Мы не отвергли ваш запрос о созыве заседания. Мы получили ваше письмо в воскресенье. И это ответственность и обязанность председательствующей страны - запланировать заседание. Вы попросили созвать его в конкретное время в понедельник, а мы, как председательствующая страна, предложили запланировать это заседание или параллельно с этим (созванным по требованию Украины. – Ред.) заседанием – это вписывается в указанные рамки 48 часов, или, по сути, провести его сразу после этого заседания. И насколько я понимаю, Российская Федерация отвергла оба предложения", - отметила Вудворд.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что постпред России при ООН случайно признал, что тел на улицах в Буче не было до прихода российских войск.

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