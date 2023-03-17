В Британии при сносе дома случайно уничтожили последний мурал Бэнкси. Фото

В британском городке Херн-Бэй во время сноса дома случайно уничтожили последний мурал Бэнкси – Morning is Broken. Во время сноса подрядчики не знали, что это работа Бэнкси.

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Об этом пишет издание The Guardian. Этот земельный участок, где был рисунок, предназначен для строительства нескольких новых домов, поэтому фермерский дом вместе с граффити снесли.

Граффити находилось на стене заброшенного фермерского дома и изображало мальчика, открывающего гофрированные "шторы".

Отмечается, что этот земельный участок предназначен для строительства нескольких новых домов, поэтому фермерский дом вместе с граффити снесли. Издание сообщает, что во время сноса подрядчики не знали, что это работа Бэнкси.

"Мы даже не подозревали, что это Бэнкс и. Мне стало плохо, когда я осознал, что это Бэнкси – мы все были разбиты. Мы вчера начали сносить дом. Землевладелец наблюдал, как мы это делаем, и тоже не знал", – рассказал. главный подрядчик Джордж Кодвелл.

Авторство было подтверждено тремя фотографиями, опубликованными в аккаунте анонимного уличного художника в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, граффиты известного уличного художника Бэнкси, которые он во время войны создал в Киевской области, защитили от вандалов и непогоды. В Бородянке, Ирпене и Горенке уже была установлена беспроводная система безопасности. Ее представили в среду, 22 февраля.

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