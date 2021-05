Брата Елизаветы II обвинили в торговле связями с Путиным. Видео

Двоюродный брат королевы Великобритании принц Майкл Кентский тайно предлагал использовать его связи с российским президентом Владимиром Путиным для продвижения иностранной компании на рынке РФ.

Об этом говорится в расследовании издания The Sunday Times. Видеозапись соответствующих переговоров опубликовал Channel 24 в Twitter (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи провели онлайн-встречу с принцем и его бизнес-партнером маркизом Редингом.

Во время беседы Майкл Кентский заверил, что его давняя связь с Россией "может принести определенную пользу". Принц также отметил, что у него есть российский орден Дружбы.

После ухода брата королевы Рединг назвал принца "неофициальнм послом Ее Величества в России", а также описал услуги, которые тот может оказать.

Так, Майкл Кентский мог бы встретиться с Путиным и выступить от имени компании, но в то же время маркиз предупредил, что услуги являются конфиденциальными, а их стоимость составляет 50 тысяч фунтов за пятидневную поездку в РФ.

Prince Michael's close friend and long-term business partner Lord Reading said the prince would be willing to trade off his royal heritage and could seek access to Russian President Vladimir Putin in order to open doors for our fake South Korean gold company. 4/ pic.twitter.com/HykczLtdfb