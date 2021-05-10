Брата Елизаветы II обвинили в торговле связями с Путиным. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Брата Елизаветы II обвинили в торговле связями с Путиным. Видео

Двоюродный брат королевы Великобритании принц Майкл Кентский тайно предлагал использовать его связи с российским президентом Владимиром Путиным для продвижения иностранной компании на рынке РФ.

Об этом говорится в расследовании издания The Sunday Times. Видеозапись соответствующих переговоров опубликовал Channel 24 в Twitter (чтобы посмотреть ее, доскролльте страницу до конца).

Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи провели онлайн-встречу с принцем и его бизнес-партнером маркизом Редингом.

Во время беседы Майкл Кентский заверил, что его давняя связь с Россией "может принести определенную пользу". Принц также отметил, что у него есть российский орден Дружбы.

После ухода брата королевы Рединг назвал принца "неофициальнм послом Ее Величества в России", а также описал услуги, которые тот может оказать.

Так, Майкл Кентский мог бы встретиться с Путиным и выступить от имени компании, но в то же время маркиз предупредил, что услуги являются конфиденциальными, а их стоимость составляет 50 тысяч фунтов за пятидневную поездку в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский дипломат Дэниел Фрид, который в 2013-2017 годах был координатором санкционной политики, назвал Дональда Трампа самым удобным президентом США для Путина.

ВеликобританияЕлизавета IIВладимир Путин