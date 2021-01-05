Босния не вернет Украине икону, похищенную в Луганске

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что вернет украинскую икону, похищенную в Луганске, но не Украине.

Об этом написал "Балканский обозреватель". Додик заявил, что вернет реликвию тем, от кого ее получил.

Глава президиума страны дал пресс-конференцию после выхода из больницы, где почти месяц лечился от COVID-19. Именно в это время разгорелся скандал вокруг подаренной главе МИД России Сергею Лаврову украинской иконы.

Додик заявил, что история об иконе была сфабрикована в Боснии, и что Украина никогда не поднимала вопрос о ее исчезновении.

"Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону", – сказал он.

Глава президиума пообещал вернуть реликвию тем, от кого он ее получил.

"Я позвоню людям, которые дали мне эту икону, я верну ее им публично, и пусть они объяснят другие вещи", – сказал он.

Напомним, позолоченная икона XVIII века с изображением Святого Николая, написанная в Луганске, перед тем, как попасть в Боснию и Герцеговину (БиГ) и быть подаренной министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, побывала в Сербии.

Председателю президиума БиГ Милораду Додику икону подарил глава ассоциации сербских ветеранов Душко Вукотич.

В свою очередь, Вукотич якобы получил образ от главарей "Л/ДНР" в 2018 году, когда посещал Донбасс для участия в заседании объединения "Наследники победы".

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