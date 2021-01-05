Боснія не поверне Україні ікону, викрадену в Луганську

Глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік повідомив, що поверне українську ікону, викрадену в Луганську, але не Україні.

Про це написав "Балканський оглядач". Додік повідомив, що поверне реліквію тим, від кого її отримав.

Глава президії країни дав пресконференцію після виходу з лікарні, де майже місяць лікувався від COVID-19. Саме в цей час розгорівся скандал навколо подарованої главі МЗС Росії Сергію Лаврову української ікони.

Додік повідомив, що історія про ікону була сфабрикована в Боснії, і що Україна ніколи не порушувала питання щодо її зникнення.

"Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону", – сказав він.

Глава президії пообіцяв повернути реліквію тим, від кого він її отримав.

"Я зателефоную людям, які дали мені цю ікону, я поверну її їм публічно, і нехай вони пояснять інші речі", – сказав він.

Нагадаємо, позолочена ікона XVIII століття із зображенням Святого Миколая, написана в Луганську, перед тим, як потрапити в Боснію і Герцеговину (БіГ) і бути подарованою міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, побувала в Сербії.

Голові президії БіГ Мілораду Додіку ікону подарував глава асоціації сербських ветеранів Душко Вукотич.

Зі свого боку Вукотич нібито отримав образ від ватажків "Л/ДНР" 2018 року, коли відвідував Донбас для участі в засіданні об'єднання "Спадкоємці перемоги".

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