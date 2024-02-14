Китай в ООН призвал США прекратить поставки оружия Украине 'ради дипломатии'

Китай принял сторону Российской Федерации при рассмотрении вопроса Украины в Организации объединенных наций. Пекин призвал западные страны не отправлять оружие Киеву.

Об этом сообщает Newsweek. Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить приостановить поставки оружия Украине, чтобы конфликт можно было разрешить дипломатическими усилиями.

"Некоторые должны немедленно перестать подливать масло в огонь и взрывать дипломатические усилия международного сообщества", – сказал Чжан, указывая на США в ходе рассмотрения Советом безопасности украинского вопроса.

По словам Чжан Цзюня, нужно придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году, "подавляющее большинство положений которого до сих пор не реализовано, а крупномасштабные боевые действия вспыхнули позже".

Пекин официально не поддержал вторжение России в Украину, но предоставил денежную помощь, позволившую Кремлю производить оружие и финансировать боевые действия.

Комментарии Чжана прозвучали, когда министр иностранных дел России сигнализировал о заинтересованности в дипломатическом диалоге для прекращения конфликта на третьем году его существования. В то же время Украина ищет дополнительное финансирование от Белого дома для начала контрнаступления против России, чтобы вернуть оккупированные страной-агрессором регионы на востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, Китай недоволен внесением Украиной 14 его компаний в список международных спонсоров войны. Настолько, что в декабре 2023 на встрече посла Китая с высокопоставленными представителями украинского правительства Украине было передано предупреждение, что такие действия могут навредить двусторонним отношениям стран.

Одной из последних китайских компаний, включенных в список – China Railway Construction Corporation. После двух лет развязанной Россией полномасштабной войны эта фирма продолжает работать в РФ и, по имеющейся информации, намерена построить для России подводный тоннель в Крым.

Между тем государственные банки Китая ужесточают направленные против России ограничения. В частности, по меньшей мере два учреждения за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса. Примечательно, что действовать подобным образом, китайские банки начали после того, как США ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ в войне против Украины.

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