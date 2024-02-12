Боррель призвал США быть последовательными и уменьшить поставки оружия для Израиля: что происходит

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Соединенные Штаты не ограничиваться призывами в Израиль о пропорциональном применении силы. По его словам, нужны конкретные решения по уменьшению поставок оружия.

О пишет Times of Israel. Издание уточняет, что такое заявление евродипломат сделал по итогам неформальной встречи министров ЕС по развитию.

"Я не претендую определять внешнюю политику США, но давайте будем логичны. Как много раз вы слышали от лидеров мира фразу, что много людей были убиты? Джозеф Байден говорил чуть ли не чаще других, что это непропорционально. Если вы считаете, что убивают слишком много" людей, возможно, вам следует предоставлять меньше оружия, чтобы предотвратить их гибель", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что во время военного конфликта между Израилем и Хезболлой в Ливане в 2006 году США уже приостанавливали поставки оружия Израилю, когда тот не хотел прекращать боевые действия. По словам Борреля, подобная ситуация сложилась и сегодня.

"Каждая страна является создателем собственной внешней политики. Но это несколько противоречит разговорам о том, что много людей были убиты. Поэтому перестаньте говорить "пожалуйста", лучше делайте что-нибудь", – призвал Боррель.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что для победы над группировкой ХАМАС войска страны вынуждены будут войти в город Рафах в секторе Газа на границе с Египтом.

В ответ президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал Нетаньяху, что Израиль не должен проводить военную операцию против ХАМАС в Рафахе без реального плана защиты гражданского населения, заслуживающего доверия.

В свою очередь Каир пригрозил прекратить действие мирного договора с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в Рафах. Там опасаются, что боевые действия могут вытолкнуть палестинцев на Синайский полуостров и привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в Газу.