Боррель планирует в скором времени посетить Украину: что известно о предстоящем визите

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал свой визит в Украину. Он также заявил, что ЕС должен и дальше помогать Киеву, в частности, наращивать поставки боеприпасов для украинской армии.

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Соответствующие заявления глава дипломатии ЕС озвучил на пресс-конференции в столице Польши Варшаве, которую провел вместе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.

По словам Борреля, сейчас он находится на пути в столицу Украины.

"Я направляюсь в Киев", – сказал он.

В то же время, политик не уточнил, когда именно прибудет в Украину. Не исключено, что это произойдет уже во вторник, 6 февраля.

Кроме того, на прессконференции Боррель напомнил, что Евросоюз должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности продолжить наращивание поставок боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, Боррель также рассказал, что в 13-й пакет санкций ЕС против России не войдут ни новые импортные запреты, ни ограничения против крупных компаний страні-агрессора. По его словам, ЕС введет ограничительные меры против компаний из разных стран, которые помогают Москве обходить уже существующие санкции.

В то же время представитель ЕС Питер Стано на брифинге рассказал, что в Брюсселе надеются на скорейшее завершение работы по согласованию финальных деталей фонда военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Евросовет согласовал его создание 1 февраля.

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