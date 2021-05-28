Боррель: не исключена эскалация с РФ из-за отмены европейских самолетов

В Европейском Союзе не исключили возможной эскалации конфликта с Россией из-за происшествия, когда в Москве не приняли европейские самолеты.

Об этом рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформальной встречи министров обороны в Лиссабоне (Португалия), передает Reuters.

"Вчера (27 мая. – Ред.) появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это было большим нарушением воздушного движения, но мы до сих пор не знаем, являются ли это конкретными случаями или это общий шаг российских властей, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Беларусью. Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры", – сказал дипломат.

Боррель отметил, что есть риск того, что будет нарушено управление воздушным движением.

"А может быть, это просто пара отдельных случаев. Мы наблюдаем за этим", – добавил он.

Напомним, что французская авиакомпания AirFrance 26 мая отменила рейс AF1154 Париж – Москва из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России. Отказ связан с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

Также в РФ не дали разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие ее рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина запретит использовать воздушное пространство нашей страны самолетам, зарегистрированным в Беларуси.