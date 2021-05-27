AirFrance отменила рейс в Москву из-за отказа РФ принять самолет в обход Беларуси

Французская авиакомпания AirFrance 26 мая отменила рейс AF1154 Париж – Москва-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России. Отказ связан с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси.

Как рассказала "Новой газете" пассажирка самолета, перед взлетом пилот сообщил по громкой связи, что у них нет разрешения войти в воздушное пространство Российской Федерации.

Еще через какое-то время капитан судна объявил, что рейс отменен.

По его словам, отсутствие ответа от России – "очень необычная ситуация".

В офисе AirFrance подтвердили, что отмена рейса в Москву связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси, так как это требовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство РФ от российских властей.

В аэропорту прилета рейса – "Шереметьево" – не смогли никак прокомментировать ситуацию, посоветовав обращаться к перевозчику.

Airfrance отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на заход в пространство России. Это связано с решением компании облетать Беларусь



Видео: очевидец, для "Новой"https://t.co/XSCt0yqZ0F pic.twitter.com/uZLrOw9x2W — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 26, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самолет "Белавиа" не пустили на территорию Польши, потому что лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет. Экипажу пришлось развернуться назад в Минск.