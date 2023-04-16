Большинство западных компаний продолжают работать в России – The Washington Post

Большинство западных компаний после начала масштабной войны РФ против Украины продолжили работать в России, несмотря на свои обещания прекратить сотрудничество. Только небольшой процент компаний из ЕС и стран "Большой семерки" действительно покинули российский рынок.

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Об этом пишет американская газета The Washington Post. "Для тех, кто медлил, уход стал только более дорогим и сложным", – говорится в статье.

Так, по данным исследователей Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, менее 9% компаний из Европейского Союза и G7 покинули РФ.

"Западные компании, которые остались, часто сильно зависят от российского бизнеса, и потери от ухода, возможно, перевешивают возможный ущерб их брендам от пребывания в стране, которая ведет жестокую войну против Украины. Некоторые предприятия даже захватили большую долю рынка, когда их конкуренты ушли", – пишет газета.

В частности, ряд компаний объявили, что приостановят или сократят торговлю в РФ, но продолжают там работать. Другие обещали продать свои российские активы, но все еще ищут покупателей или пытаются снизить стоимость ухода.

Все это подрывает усилия Вашингтона по подавлению экономики России. Налоги, которые уплачивают западные компании Москве, помогают поддерживать работу российской военной машины и позволяют россиянам поддерживать довоенный комфорт и качество жизни, даже когда российские ракеты уничтожают жизни украинцев, подчеркивает The Washington Post.

"Российские потребители хотят иметь возможность покупать бренды, к которым они привыкли, западные бренды, и большинство из них не проявляют никакого потребительского патриотизма. Люди знают, что ничто не заменит BMW, Mercedes или Apple", – сказал Иван Федяков из консалтинговой компании INFOLine.

Одним из примеров является Coca-Cola, чей знаменитый рекламный ролик когда-то выражал желание "научить мир петь в полной гармонии", говорится в статье. Компания заявила, что прекращает свою деятельность, но ее швейцарский боттлер (предприятие, занимающееся розливом напитков) Coca-Cola HBC, находящийся в ее частичной собственности, продолжает производить колу и прочие напитки под другим именем в РФ.

Конкурент Coca-Cola, PepsiCo, прекратил выпуск Pepsi-Cola, Mirinda и 7-Up, но объявил, что будет производить в России только товары первой необходимости по "гуманитарным" причинам, в том числе картофельные чипсы и молочные продукты.

А Unilever, используя те же аргументы, продает в России мороженое Magnum. В заявлении компании, сделанном в феврале, говорится, что в случае ухода ее активы будут конфискованы государством.

IKEA, шведский мебельный гигант, уходит из России, но его торговые центры Mega продолжают работать.

По данным Киевской школы экономики (КШЭ), публичные компании, которые отслеживает институт, уплатили в Россию в 2020 году налоги в размере 24 млрд долларов и получили доход в размере более 300 млрд долларов в том же году.

Но у многих "нет возможности нормально выйти", признал Андрей Оноприенко из департамента экономико-политических исследований КШЭ.

"Есть много компаний, которые ничего не сделали или продолжают ждать. И после одного года войны многие компании потеряют возможность продать свой бизнес и будут продолжать терять, потому что, наконец, эти активы могут быть национализированы или куплены по очень низкой цене", – сказал он.

Киевская школа экономики (КШЭ) в рамках своего проекта "Выход из России" сообщила, что только 211 компаний вышли из РФ – менее 7%, а 468 объявили о планах уйти.

"Есть много компаний, которые, по мнению людей, уходят из России, потому что они объявили о своем уходе из России. Вместо этого многие компании приостановили лишь часть своего бизнеса, в то время как другие не выполнили своих обещаний уйти", – сказал Марк Диксон, руководитель лондонской консалтинговой компании по слияниям и поглощениям The1.

Как отмечает The Washington Post, в августе Coca-Cola HBC прекратила производство Coca-Cola в России и "перевела" одну российскую дочернюю компанию Coca-Cola HBC Eurasia в другую, Multon Partners.

Но российская Coca-Cola HBC по-прежнему управляет 10 заводами, выпускающими "Добрый кола" и другие прибыльные бренды, в частности Rich и "Моя семья".

"Наша главная цель там сосредоточена на защите наших активов и сосредоточена на наших людях", – сказал исполнительный директор Coca-Cola HBC Зоран Богданович в отчете о прибылях и убытках в этом году.

"Они скрывают реальную ситуацию. И мы видим, что довольно значительная часть выручки была получена в России", – прокомментировал Оноприенко.

Так, двумя самыми популярными брендами колы на прилавках в РФ в январе и феврале были "Добрый кола" и "Кока-кола" (импортированная из ближнего зарубежья), по данным "Продажи.рф".

Multon Partners и компания Coca-Cola не ответили на вопросы журналистов. В кратком заявлении Coca-Cola HBC говорится, что Multon Partners по-прежнему используется для защиты своих активов и людей, а также "выполнения юридических обязательств", и упоминается "невероятно сложная ситуация".

Затрудняя уход компаний, президент РФ Владимир Путин также хвастает тем, что рынок РФ без них якобы является благом для российского бизнеса, пишет газета.

"Мы видим, что связанные с Кремлем олигархи любят использовать возможность купить самые интересные активы по дешевой цене", – сказал Оноприенко.

А Диксон признал, что покинуть Россию было "чрезвычайно сложно", особенно компаниям, у которых есть заводы.

"Вы не можете просто разослать пресс-релиз. Вы должны действительно продать. Вы не можете просто уйти или убрать кирпичи. Вы должны найти готового покупателя", – сказал он. Но некоторые компании, по его словам, "намеренно тянут время".

Ikea только недавно получила разрешение правительства РФ на продажу своих четырех мебельных фабрик российским компаниям.

"Ikea затягивала продажу своих заводов до тех пор, пока российские правила не усложнили продажу", – сказал Диксон.

Уход из РФ может быть сложным, подчеркивают эксперты. Через четыре дня после вторжения компания Shell объявила, что покидает Россию, а позже списала свою почти 27,5-процентную долю в заводе по производству сжиженного природного газа СПГ "Сахалин-2" на Дальнем Востоке за 1,6 млрд долларов.

В этом месяце неожиданно появилось неподтвержденное сообщение о том, что Путин разрешил компании репатриировать 1,2 млрд долларов от продажи своей доли в российском "Новатэке". В Shell не дали комментариев.

"И даже если они (западные компании. – Ред.) продадут, они не смогут вывести деньги из страны. Российское правительство фактически взяло их в заложники", – сказал Федяков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции определило 19 иностранных компаний, продолжающих работу в России. Среди них – французская сеть супермаркетов "Aшан", американская Procter&Gamble, китайская Xiaomi, немецкая Metro и французская Yves Rocher, Raiffeisen Bank International, Bonduelle, Leroy Merlin и другие.

– Президент Владимир Зеленский издал указ о новых санкциях против почти 700 россиян и юрлиц. В черный список попали футболист Игорь Акинфеев и фигурист Илья Авербух.

– Россия отчиталась о рекордном дефиците бюджета. Ее нефтегазовые доходы рухнули.

– ЕС уже разработал 11-й пакет санкций против РФ. Ожидается, что G7 также расширит ограничения и уже в мае введет санкции против алмазной отрасли России.