Россия отчиталась о рекордном дефиците бюджета: нефтегазовые доходы рухнули 

В России первые три месяца 2023-го закончились с дефицитом бюджета в размере 2,4 трлн рублей ($29 млрд). Хотя еще год назад за этот же период был профицит (то есть тратили меньше. чем зарабатывали).

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Министерство финансов прекратило публиковать ежемесячные данные об исполнении бюджета в прошлом году. Но, исходя из данных, расходы ускорились на 34% в первом квартале до 8,1 трлн рублей. В марте рост расходов замедлился, увеличившись на 4,2% в годовом исчислении по сравнению со скачком на 33,9% в феврале, сообщает Reuters.

Общие доходы правительства снизились на 20,8% в квартале по сравнению с 2022 годом на уровне 5,7 трлн рублей. Падение доходов от энергетики составили 45% до 1,64 трлн рублей, показали данные.

"Москва полагается на доходы от нефти и газа для финансирования своего бюджета и была вынуждена начать продавать международные резервы, чтобы помочь покрыть дефицит. С тех пор, как Запад ввел ограничение цен на российскую нефть в конце прошлого года, рубль также упал, а в пятницу он пережил самое большое внутридневное падение в году", – говорится в публикации.

Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Брейгеля и Института международной экономики Петерсона, сказала, что дефицит бюджета РФ будет на уровне 4% или 5% ВВП, что в два раза хуже, чем планировала Россия. Дмитрий Полевой, руководитель инвестиционного отдела "Локо-Инвест", прогнозирует дефицит 2023 года в размере 3-3,5% ВВП, что, по его словам, потребует увеличения государственных заимствований до 4 трлн рублей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России из-за высокого дефицита Фонд благосостояния может закончится уже этим летом. Возможности для покрытия бюджетной дыры сокращаются.

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