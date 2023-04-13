Китайский техногигант Xiaomi объявлен международным спонсором войны: что это означает

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi ("Сяоми") в список международных спонсоров войны. Компания не просто не прекратила деятельность в РФ, но и расширяет свое присутствие на этом рынке. Впрочем, решение НАПК не означает, что продукцию Xiaomi запретят в Украине.

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Так, Xiaomi Corporation 13 апреля попала в список "Война и санкции" в качестве международного спонсора войны. Перечень составляет НАПК совместно с Министерством юстиции Украины.

Компания активно платит налоги в бюджет России. По подсчетам аналитиков, только в 2021 году российская дочка Xiaomi заплатила агрессору $2,5 млн налогов. Прибыль компании от работы в стране-агрессоре составила $12 млн и за год выросла на 56,7%.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Xiaomi так и не объявляла о выходе из России, хотя с весны 2022 не осуществляла маркетинговую деятельность в стране-агрессоре. Тем не менее в 2023 году Xiaomi активно восстанавливает набор персонала в российские офисы, объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов в России. Также Xiaomi в 2024 году планирует запустить в РФ серийное производство электромобилей.

"Это свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России... Таким образом, Xiaomi продолжает спонсировать военную агрессию России", – отметили в НАПК.

Что означает объявление спонсором войны

Как говорится на самом сайте проекта "Война и санкции", он призван оказывать давление на соучастников войны. Но в случае, когда будут составляться новые санкционные списки СНБО Украины, лица и компании из перечня будут предложены для включения в такие списки.

То есть, по сути, решение пока что является декларативным. Однако оно важно в репутационном плане, кроме того, в будущем против компании могут ввести санкции.

Xiaomi – далеко не первая международная компания, которая попала в указанный список. В него уже внесены Raiffeisen Bank International, "Ашан", Metro, Procter&Gamble, "Бондюэль", Leroy Merlin и другие.

Все эти компании пока продолжают работу в Украине, т.к. НАПК не имеет полномочий закрывать международных бизнес или ограничивать его работу. Тем не менее, включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит немедленным закрытием, но эту базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2021 году в Литве пользователям смартфонов посоветовали выбросить китайские гаджеты и впредь не покупать их. Беспокойство властей вызвали функции цензуры, которые обнаружили в программном обеспечении от Xiaomi.

Кроме того, в том же году Министерство обороны США опубликовало список, куда вошло девять китайских компаний, которые, по данным американской разведки, принадлежат или контролируются военными Китая. В списке оказалась и Xiaomi.

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