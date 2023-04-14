Для России готовят новые санкции: стало известно о планах ЕС и "Большой семерки"

Европейский Союз (ЕС) уже разработал 11-й пакет санкций против России, однако о его содержании пока не известно. При этом ожидается, что G7 ("Большая семерка") также расширит ограничения и уже в мае введет санкции против алмазной отрасли РФ.

Видео дня

Об этом пишут CNBC и The Economic Times, ссылаясь на заявление еврокомиссара по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс, а также собственные источники. Отмечается, что МакГиннесс подтвердила: 11-й пакет мер уже готов.

По словам еврокомиссара, кроме новых ограничительных мер, ЕС готовится ужесточить контроль за соблюдением санкций. В частности, меняется законодательство, что позволит "вычислять лиц, причастных к обходу санкций".

"Европа уже приняла десять пакетов санкций, и будет еще один. Нужно убедиться, что они будут эффективными", – заявила МакГиннес.

По ее словам, не стоит недооценивать усилия, которые прилагает РФ для обхода санкций. "Чем сильнее наши санкции, тем более они действенны, и тем активнее Россия будет искать пути для их обхода – будь то другие страны или другие банковские счета", – подчеркнула еврокомиссар.

Как отмечают источники, G7 также готовят новые санкции против России. Ограничения могут затронуть алмазную отрасль – крупнейшего российского добытчика "Алроса", на которого приходится около трети мирового рынка алмазного сырья.

"Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов. Однако мы не не знаем, в какой форме будут введены санкции", – цитирует The Economic Times председателя Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випуала Шахпа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля ЕС ввел в действие санкции против ЧВК "Вагнер" и пригожинских пропагандистов. Две организации официально внесены в список "подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!