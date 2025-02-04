Большинство немцев поддерживают предоставление военной помощи Украине, включая миротворческий контингент – опрос

В Германии 67% жителей страны поддерживают продолжение предоставления военной помощи для Украины. Причем большинство из них выступает за увеличение такой поддержки.

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Об этом говорится в результатах опроса исследовательской группы Wahlen для немецкого вещателя ZDF. Опрос проводился с 27 по 29 января 2025 года, были опрошены 1428 немецких избирателей.

В частности, 40% опрошенных считают, что Германия должна продолжать поддерживать государство, на которое напала РФ. Из них 27% респондентов выступают за увеличение военной помощи Украине от Германии.

В то же время, 27% хотят сокращения поставок оружия для Украины.

Интересно, что поддержка больше на западе Германии, чем на востоке. В частности,там 70% людей выступают за поставки вооружения, 28% за большую помощь, 42% за то, чтобы поддержка была на таком же уровне, как раньше.

На востоке ФРГ большинство граждан, а именно 53% за поддержку Украины со стороны Германии. Из них 20% немцев выступают за увеличение помощи, а 33% – за то, чтобы поддержка осталась на том же уровне.

Предложение участия Бундесвера вместе с другими европейскими войсками в обеспечении возможного прекращения огня между Россией и Украиной 59% немцев одобряют, а 35% против.

На западе ФРГ участие в миротворческой миссии поддерживают 61%, на востоке – всего 45%.

Как сообщал OBOZ.UA, в немецком правительстве продолжается обсуждение возможностей выделения дополнительных средств на военную помощь для Украины. Речь идет о трех миллиардах евро.

Причем ранее в Бундестаге провалили голосование по дополнительному финансированию военной помощи Украине. Члены немецкого парламента не смогли прийти к единому мнению, поэтому заседание было прервано.

Во время этого заседания в Бундестаге заместитель министра иностранных дел Германии Тобиас Линднер призвал Берлин продолжать поддержку Украины. По его словам, Киев должен быть в сильной позиции перед достижением мира.

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