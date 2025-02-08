'Большая стратегическая ошибка': Ламми резко высказался о намерениях Трампа по международной помощи

Планы президента США Дональда Трампа по резкому сокращению бюджета международной помощи Штатов могут быть "большой стратегической ошибкой". Этот шаг может позволить Китаю усилить глобальное влияние.

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Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Девид Лэмми во время визита в Украину. Его слова приводит The Guardian в пятницу, 7 февраля.

Министр предупредил, что собственный опыт Великобритании по слиянию Министерства международного развития с Министерством иностранных дел, объявленному Борисом Джонсоном в 2020 году, стал серьезным ударом по "мягкой силе" Великобритании в развивающихся странах и за их пределами.

"Я могу сказать американским друзьям, что широко признано, что решение Великобритании с очень небольшой подготовкой закрыть DfiD, приостановить финансирование в краткосрочной перспективе или дать многим глобальным партнерам небольшие предупреждения было большой стратегической ошибкой. Мы потратили годы на то, чтобы распутать эту стратегическую ошибку. Развитие остается очень важным инструментом мягкой силы. И при отсутствии развития… я бы очень беспокоился, что Китай и другие вступят в этот пробел", – сказал глава ведомства.

Он призвал США изучить опыт Великобритании по этому вопросу, чтобы понять, что пошло не так.

Как известно, тысячи сотрудников USAID уже были уволены, а программы закрыты по всему миру, в том числе в Украине, после того как новая администрация США ввела масштабную заморозку иностранной помощи перед ее консолидацией в государственном департаменте, шаг, который критики осудили как огромную ошибку внешней политики.

Агентства по оказанию помощи предупреждают о глубоком влиянии на сектор мирового развития с риском эскалации болезней, голода и конфликтов, поскольку на США приходится 4 доллара из каждых 10 долларов, потраченных в мире на гуманитарную помощь. Эксперты по безопасности говорят, что Китай может извлечь выгоду из этого шага.

Украина потрясена шокирующим решением немедленно приостановить все программы иностранной помощи США, поскольку проекты в стране, от программ реабилитации ветеранов до независимых СМИ и антикоррупционных инициатив, были фактически остановлены в одночасье.

"Мы сделаем все возможное, чтобы улучшить эти решения, но очевидно, что у Соединенного Королевства нет ресурсов, доступных Соединенным Штатам", — сказал Лемми.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве Лемми заявил, что не будет никакого неминуемого прекращения боевых действий, несмотря на обещание администрации США выступить посредником в быстром прекращении конфликта.

"Я не уверен, что нам осталось несколько недель до мирных переговоров. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, заключается в том, что Путин не проявляет абсолютно никакого желания вести переговоры и положить конец этой войне", – сказал он The Guardian.

Министр отметил, что украинцы "совершенно ясно дали понять", что не может быть прекращения огня до переговоров.

"Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Совершенно ясно, что Путин в данный момент не проявляет никакого желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение будет продолжаться еще несколько месяцев", – добавил чиновник.

Напомним, 5 февраля в Украину прибыл государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Лемми. В ходе визита планировалось обсуждение дальнейшего сотрудничества между странами и совместными проектами.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Лемми, сроки урегулирования войны в Украине смещаются к середине весны из-за того, что российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах.