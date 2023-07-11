Президент Литвы предложил создать базы НАТО у границ РФ и указал на уязвимость Путина

Североатлантическому альянсу (NATO) следует признать недействительным акт об отношениях и сотрудничестве с Россией, согласно которому блок не размещает на постоянной основе боевые силы у ее границ. Там должно находиться большое количество натовских войск и техники, потому что только это – "лучшее средство" сдерживания агрессии.

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Такое убеждение выразил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью The Times. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин, хоть и угрожает всему миру ядерным оружием, становится все более уязвимым.

"Поскольку Россия делает активные шаги по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси – и мы имеем все доказательства, что это происходит, – мы должны наконец объявить этот основной акт Россия-НАТО мертвым", – высказался литовский лидер.

На этой неделе, 11-12 июля, он принимает ключевой саммит лидеров НАТО, который проходит в Вильнюсе. Перед его началом Науседа и подчеркнул, что Запад не должен подвергаться ядерному шантажу Путина.

Он призвал союзников поспешить с увеличением своих военных расходов в текущей "очень опасной, очень хрупкой" ситуации. По его словам, страны должны быть сильными, поскольку это "лучшее средство сдерживания".

Нельзя показывать свой страх перед российским диктатором, говорит лидер Литвы, иначе тот получит "сигналы об уязвимости" Запада. Долгосрочные планы защиты восточного фланга Альянса от нападения России являются одним из центральных вопросов встречи лидеров в Вильнюсе. По мнению Науседы, среди прочего такая защита должна обеспечить большое количество войск и техники НАТО на границе с РФ.

Отметим: в акте, подписанном в 1997 году, говорится, что НАТО подтверждает, что в нынешних и обозримых условиях безопасности Альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещение значимых боевых сил. Кроме того, в документе указано, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как врагов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Литвы заявил, что Украина должна стать членом НАТО. Науседа также подтвердил, что государства Альянса решили отменить для Киева требование выполнять План действий по членству на его пути к вступлению в блок.

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