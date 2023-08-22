Болгария поддерживает вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре, – министр обороны Тагарев

В Болгарии официально заявили, что поддерживают членство Украины в Североатлантическом Альянсе по ускоренной процедуре. Такое решение было принято государством в процессе подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе.

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Как сказал министр обороны Болгарии Тодор Тагарев во время брифинга в Одессе в понедельник, 21 августа, в тот момент София поддержала позицию вступления Украины в блок "настолько, насколько разрешили обстоятельства", передает Укринформ.

Он объяснил, что для для членства в НАТО боевые действия в Украине, начатые страной-агрессором Россией, должны быть завершены.

Тагарев добавил, что как только война завершится, у Украины должен быть очень четкий и быстрый союз с НАТО.

"Мы поддерживаем финальный текст Вильнюсского саммита по Украине. И по плану действий, можно сказать, мы перешли с нескольких шагов к одному шагу для Украины, для присоединения к НАТО ", – подчеркнул министр обороны Болгарии.

Отметим, что ранее стало известно, что Болгария заявила о присоединении к декларации G7 о поддержке Украины. Декларацию "Большой семерки" также поддержала Литва, Латвия и Эстония.

Таким образом, уже 18 стран присоединились к гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция официально поддержала обретение Украиной членства в НАТО. Она стала 24 страной-членом Альянса, с которыми Киев формализовал эту поддержку.

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