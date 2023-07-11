'Успехи в бою важнее конвенций:' премьер Болгарии поддержал передачу Украине кассетных боеприпасов

Премьер-министр Болгарии Николай Денков поддержал передачу Украине кассетных боеприпасов. Он заявил, что успехи в бою важнее конвенций.

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Об этом сообщает Sky News. "Мы находимся в состоянии полномасштабной войны, поэтому, когда идет война, важны конвенции, но еще важнее добиться успеха на поле боя", – сказал Денков.

Он сказал, что решения, принятые в отношении кассетных бомб, "политически деликатны", но добавил, что не хочет "углубляться в эту тему".

Белый дом подвергается критике за поставку боеприпасов, которые запрещены многими союзниками, поскольку они убивают без разбора и могут оставаться смертельными еще долгое время после окончания боевых действий.

Болгария является одной из 123 стран, подписавших конвенцию о запрете их использования.

Напомним: США объявили о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами. О передаче этого типа боеприпасов Украина неоднократно просила, ведь они позволят значительно эффективнее уничтожать вражескую пехоту и технику. После объявления нового пакета президент США Джо Байден объяснил необходимость передачи Украине кассетных боеприпасов. Он отметил, что это было "решение непростое, но очень нужное".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ОК "Юг" заверили, что применять кассетные боеприпасы будут на открытых территориях, на Херсонщине же, левобережная часть которой оккупирована Россией, военные больше нуждаются в высокоточном оружии. Кассетные боеприпасы помогут украинской армии еще более эффективно уничтожать живую силу врага. Однако применять их украинские воины будут с учетом принципов международного гуманитарного права;

– министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, как кассетные боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении. Он также отметил, что Киев будет вести строгий учет использования этих боеприпасов и обязался не применять для ударов по территории РФ или в украинских городах.

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