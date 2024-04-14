Более половины молодых французов готовы воевать в Украине в случае угрозы для их страны: результаты опроса

57% опрошенных молодых французов готовы вступить в ряды вооруженных сил "в случае войны". Каждый второй респондент в возрасте от 18 до 25 лет выразил готовность воевать в составе французских войск в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного в период с июня по декабрь 2023 года, обнародованные Минобороны Франции, пишет Le Parisien. В ведомстве подчеркнули, что таким образом молодые французы продемонстрировали "обновленное чувство патриотизма".

Издание отметило, что исследование проводилось задолго до заявления президента Франции Эммануэля Макрона от 26 февраля о том, что он не исключает введения сухопутных войск в Украину. И задолго до ухудшения ситуации на фронте для украинских сил.

В то же время, медиа обратило внимание на "сильную тенденцию" в восприятии молодым поколением французов военных вопросов. В частности, опрос содержал конкретный вопрос: "Если бы защита Франции означала, что стране придется вступить в войну в Украине, были бы вы готовы пойти защищать свою страну?". 51% респондентов ответили "да", в том числе 17% сказали "безусловно да" и 34% – "возможно, да". Почти четверть парней (24%) ответили "однозначно да" по сравнению с 12% девушек.

Также почти треть опрошенных молодых французов (31%) высказались за то, чтобы французские войска были развернуты в Украине (по сравнению с 17% среди тех, кому 50 лет и старше).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Макрон объяснил, что своими заявлениями об отправке войск в Украину он пытался избежать эскалации войны. Однако сейчас он "не выступает с наступательными инициативами, потому что это не дух коллективной солидарности".

– Издание Bloomberg сообщило, что некоторых американских чиновников разозлили заявления Макрона относительно возможной отправки западных войск в Украину. Они считают, что такой шаг может повлечь за собой риск разжечь столкновения с РФ.

– Также Макрон заявил, что если США не выделят новое финансирование Украине, то Европе нужно будет "мобилизоваться" для поддержки страны. Европейскому Союзу, вероятно, придется предоставить Киеву более 50 млрд евро, утвержденных по программе Ukraine Facility.

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