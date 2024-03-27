В Bloomberg рассказали, какую реакцию в США вызвало заявление Макрона о возможности отправки войск в Украину

Некоторых американских чиновников разозлили заявления президента Франции Эммануэля Макрона касательно возможной отправки западных войск в Украину. Они считают, что такой шаг может привести к риску разжечь столкновение с Российской Федерацией.

Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, знакомого с дискуссиями между союзниками. Идея французского президента вызвала резонанс и в США, и в Европе.

По словам источника журналистов, знакомого с деталями последнего саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе (Бельгия), "нет никаких сомнений в том, что некоторые премьер-министры ЕС рассчитывают на лидерство Макрона, и многие приветствуют его жесткую позицию в отношении России".

Авторы статьи напомнили, что канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал решительность президента Французской Республики.

"Поскольку Великобритания больше не входит в Европейский Союз, а правительство Германии расколото, Макрон превратился в де-факто номинального главу континента во внешней политике", – считают в Bloomberg.

Там отметили, что политик "сумел развеять сохраняющуюся двусмысленность относительно местонахождения красных линий союзников".

Впрочем, отдельные собеседники Bloomberg считают, что комментарии Макрона "не были очень разумными с точки зрения оперативной безопасности", особенно с учетом того, что некоторые страны без публичной огласки уже имеют некоторый персонал в Украине.

Критики французского президента также считают, что он больше говорит, чем делает.

К примеру, Париж до сих пор не внес финансового вклада в чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ за пределами ЕС, хотя поддержал эту идею. Германия, напротив, потратила 300 миллионов евро (около 325 миллионов долларов) на закупку 180 000 боеприпасов.

"Макрон упустил возможность решительно захватить европейское лидерство в начале российского вторжения в Украину. Сейчас он делает шаги к исправлению этой ошибки", – высказал мнение Рим Момтаз, исследователь Международного института стратегических исследований в Париже.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Эммануэль Макрон заявил: неуместно надеяться на прекращение агрессии России на Донбассе и в Крыму.

– По мнению президента Франции, в последние недели Европа продемонстрировала прогресс в поддержке Украины. В ЕС "готовы действовать перед лицом любой атаки со стороны россиян, что является реальным изменением подхода", сказал Макрон.

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