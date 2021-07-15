Боевики 'Талибана' захватили ключевой пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном

В Афганистане члены движения "Талибан" заявили о взятии под контроль одного из основных пунктов пересечения границы с Пакистаном. Это стало самой стратегической целью, которую боевики захватили до сих по мере вывода войск США, что позволило им быстро продвигаться по стране.

По словам пакистанских чиновников, талибы сняли флаг афганского правительства с ворот Дружбы на пограничном переходе между пакистанским городом Чаман и афганским городом Веш. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что КПП, расположенный к югу от главного южного города Афганистана, Кандагара, является вторым по загруженности въездом в страну, не имеющую выхода к морю. А также основным связующим звеном между ее юго-западом и портами Пакистана. Данные афганского правительства показывают, что им ежедневно пользуются 900 грузовиков.

При этом захват пункта пересечения вынудил Пакистан закрыть часть своей границы с Афганистаном после ожесточенных боев между "Талибаном" и афганскими силами вокруг Уэша.

Афганские официальные лица уточнили, что правительственные силы "отодвинули" боевиков и контролируют приграничный район Спин-Болдак в провинции Кандагар. Однако гражданские лица и пакистанские чиновники утверждают, что "Талибан" все еще контролирует пограничные посты в Веше.

"Веш, имеющий большое значение в афганской торговле с Пакистаном и другими странами, был захвачен талибами", – сказал сотрудник службы безопасности Пакистана, дислоцированный в приграничной зоне, добавив, что боевики приостановили все проезды через ворота.

"Моджахеды захватили важный приграничный город под названием Веш", – со своей стороны заявил представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид.

Агентство подчеркнуло, что "Талибан", "борющийся за изгнание иностранных войск и разгром поддерживаемого США правительства в Кабуле" с момента свержения в 2001 году, в последние дни захватил другие крупные пограничные переходы в провинциях Герат, Фарах и Кундуз на севере и западе.

Председатель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана в Кабуле Шафикулла Аттаи пояснил, что контроль над пограничными постами позволяет талибам собирать доходы.

А президент Ашраф Гани отправился в северную провинцию Балх для оценки безопасности после того, как талибы вытеснили правительственные силы из нескольких тамошних районов. 72-летний лидер встретился с мирными жителями и заверил их, что "хребет "Талибана" будет сломан", правительственные силы скоро вернут все захваченные боевиками районы.

Представители миссии ООН в Афганистане отметили, что по мере распространения боевых действий они все больше обеспокоены сообщениями о нарушениях прав человека.

"Данные об убийствах, жестоком обращении, преследованиях и дискриминации широко распространены и вызывают тревогу, страх и небезопасность", – говорится в заявлении.

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