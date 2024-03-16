Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном: сошлись на необходимости быстрого одобрения пакета помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 16 марта провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны поддерживают необходимость оперативного голосования американской Палатой представителей за дополнительное финансирование военной помощи Киеву.

Кулеба во время звонка поблагодарил Блинкена за недавний пакет, выделенный Штатами. Он поможет нашему народу противостоять российской агрессии, отметила пресс-служба МИД на официальном сайте.

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны обратил внимание представителя Вашингтона на "необходимость и срочность продолжения поддержки Украины со стороны США и международного сообщества, включая ПВО и артиллерийские боеприпасы".

"Мы не можем разрешить России использовать задержки в помощи для продвижения, подвергая всю Европу и демократический мир риску еще большей войны", – подчеркнул министр.

Также они "обсудили пути продвижения к одобрению критически необходимого дополнения".

"В последние годы Украина неоднократно демонстрировала, что при достаточной поддержке мы способны побеждать Россию на поле боя", – заявил Кулеба. По его словам, если Америка не окажет нашему государству дальнейшую поддержку, это подорвет лидерство Штатов во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США.

"Мы также обменялись мнениями о ожидаемых результатах Вашингтонского саммита НАТО в конце этого года", – добавил Кулеба. Отметим, что эта встреча назначена на 9–11 июля 2024 года.

Как писал OBOZ.UA:

– 12 марта Вашингтон объявил о выделении Киеву экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. Однако США не смогут предоставить Украине еще один пакет без выделения дополнительного финансирования.

– В тот же день демократы Палаты представителей (нижняя палата американского Конгресса) начали собирать подписи, чтобы попытаться начать голосование за пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в обход спикера-республиканца Майка Джонсона. Соответствующую петицию подал конгрессмен Джим Макговерн.

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