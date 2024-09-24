'Благодарен Джорджии за все решительные шаги': Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьером Италии Мэлони. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьером Италии Джорджией Мелони. Встреча прошла во вторник, 24 сентября, в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН.

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Глава государства подчеркнул важность совместной работы над ближайшими планами. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Президент Украины поблагодарил Джорджию Мелони за решительные шаги, которые были предприняты во время председательства Италии в G7. Он выразил благодарность за приверженность Италии совместным усилиям в направлении установления продолжительного и справедливого мира.

"Всегда рад встрече с Джорджей Мэлони. На полях ГА ООН мы согласовали наши ближайшие общие планы. Я благодарен Джорджи за все решительные шаги G7 во время председательства Италии и приверженность совместным усилиям по установлению длительного и справедливого мира", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Зеленский прибыл в США с официальным визитом. Визит начался с посещения завода боеприпасов в Пенсильвании, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

А в Нью-Йорке на "Саммите будущего" Генассамблеи ООН глава украинского государства призвал лидеров других стран продолжить поддержку Украины, поскольку, по словам Зеленского, мир нуждается в мирном будущем и стабильном развитии.

В эфире программу "Доброе утро, Америка" он заявил, что конец войны в Украине "ближе, чем многие считают", в то же время приближение мира зависит от поддержки Запада.

26 сентября Зеленский должен посетить Вашингтон и представить план победы президенту США Джо Байдену. В Совете нацбезопасности США сообщили, что в Белом доме с нетерпением ждут этого и хотят согласовать стратегические цели с Украиной на последние четыре месяца президентства Байдена.

Перед визитом в США Зеленский дал интервью The New Yorker, в котором заявил: в случае отказа Байдена поддержать план победы, Украина продолжит действовать по плану Б, предусматривающему изнурительную и длительную войну с РФ.

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