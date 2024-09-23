Визит Зеленского в США: какие встречи и мероприятия запланирован Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский начал визит в Соединенные Штаты Америки с посещения завода в Пенсильвании. Это Скрентонский армейский боеприпасный завод, где производят артиллерийские и минометные снаряды.

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Об этом рассказали в Офисе президента. На Банковой не уточнили, куда Зеленский отправится дальше, поэтому OBOZ.UA собрал для вас все встречи и мероприятия, которые запланированы у президента.

На Скрентонском заводе украинского лидера ознакомили с производственным процессом. В настоящее время все мощности предприятия полностью работают под нужды Украины, в частности для изготовления снарядов калибра 155 мм.

Ранее президент традиционно обратился к стране, и сделал это с борта самолета, на котором летел в Америку. Что именно сказал Зеленский, смотрите здесь.

После Пенсильвании украинский президент направится в Нью-Йорк и, позднее, в Вашингтон.

В первом городе Зеленский посетит Генассамблею ООН, где сейчас проходит "Саммит будущего". Ожидается, что в ООН глава украинского государства выступит с речью. Также именно на полях Генассамблеи у Зеленского запланированы встречи с политиками разных стран.

В четверг, 26 сентября, президент уже будет в Вашингтоне, столице США. Именно здесь он планирует представить "План победы" американскому коллеге Джо Байдену.

"План победы" первым полностью увидит президент Америки. Конечно, представлю его и всем лидерам стран-партнеров, которые, как и президент Байден, являются лидерами мира. Они могут стать и лидерами мира, помогая нам с планом победы", – отметил по этому поводу Зеленский.

В этот же день, в одно время, в Белом доме состоится встреча Зеленского с вице-президентом, кандидатом в президенты США от демократов Камалой Гаррис.

У Байдена по этому поводу сказали, что фактически в Белом доме состоится три встречи – две наедине и третья, где президенты будут вместе с вице-президентом. Президент и вице-президент подчеркнут их непреклонное обязательство поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит в войне, сообщили в Белом доме.

Считается, что во время визита в США Зеленский встретится с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Где и когда будет встреча, неизвестно. Сам Трамп на этот счет сказал лишь, что "наверное, да, встретится" с Зеленским, но никаких подробностей не привел.

Также известно, что президент Украины в США встретится с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Где и когда именно это будет, тоже пока неизвестно. Вероятно, встреча состоится на полях Саммита ООН; однако японец также собирается и в Вашингтон.

Фумио Кисида, как сообщили СМИ Японии, "донесет намерение Токио сохранить поддержку Киева и санкции против России".

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме с нетерпением ждут презентации "Плана победы" Зеленского и хотят согласовать стратегические цели с Киевом на последние четыре месяца президентства Байдена. По крайней мере, так заявил советник президента Майкл Карпентер.

Напомним также, что решение о разрешении Украине наносить удары по целям в глубине РФ западным оружием до сих пор остается не принятым. Считается, что обсуждение продолжится, когда Владимир Зеленский будет с визитом в США.

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