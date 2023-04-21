Битва за "Русланы": сможет ли Украина получить конфискованные у России самолеты Ан-124

На днях информационное пространство всколыхнула новость о том, что арестованные в западных странах транспортные самолеты Ан-124 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" могут быть переданы Украине. По крайней мере, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это собирается сделать Канада, наложившая арест на один из этих самолетов.

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OBOZREVATEL разбирался, что это за история и какие перспективы у Украины получить конфискованные "Русланы".

Что такое "Волга-Днепр"

"Волга-Днепр" – это российская грузовая авиакомпания, которая специализируется на авиаперевозках сверхтяжелых и негабаритных грузов самолетами Ан-124-100 (имеет на балансе 12 штук) и Ил-76ТД-90ВД (имеет 5 штук).

Компания осуществляет перевозку авиационным транспортом грузов для нужд нефтяной, газовой, аэрокосмической промышленности, тяжелого машиностроения, гуманитарных и миротворческих миссий, транспортирует опасные грузы. Сейчас в это трудно поверить, но до 2019 года компания предоставляла услуги по перевозке сил и средств Североатлантического альянса, более известного как НАТО.

О решении с 2019 года приостановить сотрудничество с НАТО "Волга-Днепр" объявила в июле 2017 года. Официальной причиной был назван пересмотр компанией своей политики в пользу отказа от перевозки военных грузов. Неофициально российские источники сообщали, что такой шаг стал ответом на введенные против России международные санкции. Мол, таким образом Россия хочет отомстить Западу, причинив неудобства там, где этого меньше всего ожидали, – в НАТО.

Но на практике произошло так, что самоустранение россиян открыло путь для наращивания оборотов украинской компании "Авиалинии Антонова" (авиатранспортное подразделение ГП "Антонов"), которая в конце 2016 года прекратила сотрудничество с россиянами и вышла на международные рынки как самостоятельный игрок.

Хотя на самом деле сотрудничеством это назвать было тяжело. Это был скорее кабальный договор с компанией "Волга-Днепр", согласно которому с 2006-го по 2016 год российская компания осуществляла весь логистический менеджмент, распоряжаясь самолетами "Антонова", и самостоятельно, по своему усмотрению, распределяла прибыль, оставляя большую ее часть в России.

В чем суть судебного иска "Антонова" против "Волги-Днепра"

Но самое интересное в этой истории другое. Разорвав договор о сотрудничестве с российской компанией, ГП "Антонов" перестало продлевать сертификаты пригодности к полетам их самолетам Ан-124-100 "Руслан" (согласно международным правилам, такие сертификаты вправе выдавать только разработчик самолетов).

Как уже упоминалось, "Волга-Днепр" имеет на балансе 12 "Русланов", каждый из которых должен иметь технический сертификат пригодности к полетам. Такой сертификат выдается на 4 тысячи летных часов, после чего должна проводиться процедура продления ресурса каждого самолета с выдачей нового технического сертификата пригодности к полетам.

Таким образом, после того, как самолеты налетали отведенные 4 тысячи летных часов, они должны были прекратить свои полеты, по крайней мере за пределы России. Однако россияне нашли выход из ситуации в присущем им стиле: в последние годы "Волга-Днепр" выдавала такие сертификаты сама себе, ставя тем самым под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов. При этом ремонт самолетов, судя по всему, россияне осуществлять не в состоянии, так как по состоянию на февраль 2022 года этой компанией эксплуатировались только 7 "Русланов".

Технические сертификаты и стали темой судебного иска ГП "Антонов" против компании "Волга-Днепр", и 1 апреля 2022 года Святошинский районный суд города Киева в рамках уголовного производства заочно арестовал все 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании.

Постановление было направлено всем компетентным органам в соответствующих юрисдикциях, и по состоянию на сегодняшний день, согласно решениям местных властей, трем самолетам Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" запрещен вылет из Германии и еще одному – из Канады.

Сможет ли Украина получить арестованные "Русланы"

По состоянию на сегодняшний день за пределами России находятся четыре самолета Ан-124-100 "Руслан" российской компании "Волга-Днепр". Один из них приземлился в канадском аэропорту Торонто 26 февраля 2022 года и был арестован Канадой в рамках антироссийских санкций (до решения суда об аресте оставалось больше месяца). Еще один самолет 23 февраля 2022 года приземлился в аэропорту немецкого города Лейпциг, и 26 февраля его постигла аналогичная участь. Кроме того, в аэропорту Лейпцига находится еще два самолета Ан-124 без двигателей.

Все эти самолеты арестованы правительствами этих стран, и сейчас решается вопрос об их дальнейшей судьбе. Как уже отмечалось выше, с Канадой вроде бы удалось договориться о передаче одного самолета Украине. Насчет самолетов, которые находятся в Германии, пока конкретики нет.

Остальные 8 "Русланов", 5 из которых еще год назад находились в рабочем состоянии, находятся на территории России и после 26 февраля 2022 года не совершают авиаперелетов в страны, введшие антироссийские санкции. Поэтому до победы в войне о них, скорее всего, можно забыть.

Что за самолет Ан-124 "Руслан"

Ан-124 "Руслан" – это советский, а впоследствии украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, а до появления Ан-225 "Мрия" вообще был самым большим самолетом (собственно, после разрушения "Мрии" россиянами "Руслан" снова стал самым большим). Эксплуатируется с 1987 года в военных и гражданских целях, при том что разрабатывался он как военный транспортный самолет.

Ан-124-100 "Руслан" – это коммерческая транспортная версия самолета с демонтированной частью военного оборудования и переоборудованной связной радиостанцией и другим приборным оборудованием.

Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов, военной и космической техники, а также многих других крупногабаритных грузов.

На самолете Ан-124 "Руслан" был установлен 21 мировой рекорд, в том числе по грузоподъемности (171 219 кг на высоту 10 750 м) и дальности перелета по замкнутому маршруту (20 150,92 км).

Всего было построено 55 самолетов Ан-124 "Руслан", 4 из которых разбились в авиакатастрофах. Поэтому по состоянию на сегодняшний день:

– 27 самолетов находятся на балансе министерства обороны РФ (по последней информации, 24 из них в исправном состоянии);

– 12 на балансе российской компании "Волга-Днепр" (из них 7 исправных, 2 из которых арестованы);

– 2 на балансе российской компании "Полёт" (оба неисправны, находятся на хранении в Ульяновске);

– 7 принадлежат украинской компании "Авиалинии Антонова" (все исправны);

– 1 на балансе азербайджанской компании Silk Way Airlines (исправный);

– 1 эксплуатирует компания Maximus Air Cargo из ОАЭ (исправный);

– 1 принадлежит ливийской компании Libyan Air Cargo (неисправный, находится на хранении в Киеве).

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