Канада передаст Украине самолет Ан-124 'Руслан', конфискованный у россиян, – Шмыгаль

Канада передаст Украине конфискованный у России самолет Ан-124. Страна готовит новый пакет санкций против государства-агрессора. Они коснутся АК "Волга-Днепр", которой принадлежит тяжелый транспортный самолет.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который на днях совершил первый визит правительственной команды в Канаду и провел продуктивные встречи с премьером Джастином Трюдо и вице-премьером страны Христей Фриланд. Итоги работы за границей он привел на своей странице в Faсebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Обновляем Соглашение о свободной торговле. Есть заверение об очередном пакете военной поддержки. Новый пакет санкций против России от Канады. В частности, против компании "Волга-Днепр". Готовимся к конфискации самолета АН-124 и другим активам агрессора в Канаде и передаче их в пользу Украины. Против 120 юридических и физических лиц, включая представителей "Росатома", ввели также санкции США", – заявил украинский чиновник.

Он рассказал, что провел предметные встречи с министрами обороны, финансов торговли, транспорта США.

"Усиливаем координацию по всем актуальным вопросам. Готовимся к контрнаступлению, освобождению территорий и их дальнейшему восстановлению. Имеем абсолютную поддержку от американских партнеров. Соглашения с Всемирным банком, USAID и DFC. ВБ выделяет 200 млн долларов на восстановление энергетики, а DFC поможет в привлечении частных инвестиций для восстановления экономики. Кроме того, компания Boeing освобождает украинские компании от обязательства в 200 млн долларов", – отметил премьер.

Также он рассказал о результатах переговоров за круглым столом министерского уровня на Spring Meetings при онлайн-участии президента Украины Владимира Зеленского.

"Получили заверения стран G7 в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд. долларов. Также Швейцария предоставит 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает спецфонд и планирует заполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", – отметил Шмыгаль.

Помимо этого он провел встречи с премьером Польши, министрами финансов Великобритании, Германии, Франции, главами МВФ, Всемирного банка, ЕИБ и другими чиновниками.

"Во время этого визита еще раз убедились, что у Украины есть надежные друзья и партнеры, на которых можем рассчитывать. Продолжаем укреплять проукраинскую коалицию в мире и привлекать еще большее количество участников к восстановлению Украины", – заявил глава Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава канадского минобороны Анита Ананд объявила о дополнительной военной помощи ВСУ, которую предоставит компания Colt Canada.

Среди анонсированного в этом пакете поддержки – миллионы патронов, тысячи штурмовых винтовок и десятки пулеметов для украинской армии.

Также Силы обороны получат от Канады восемь танков Leopard2. Известно, что эта тяжелая военная техника уже прибыла в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастин Трюдо рассказал, что Канада ввела новые санкции против РФ и Беларуси, куда попали 14 россиян и 34 российских организаций. Ограничения касаются компаний, связанных с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

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